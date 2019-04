Enfrentar la tarea de seleccionar poetas y poemas para una antología no es tarea fácil, requiere de conocimiento literario, capacidad de investigación, muchas lecturas y un gran sentido estético que será definitivo a la hora de elegir quiénes serán incluidos y quiénes no.

Estos requisitos los conoce muy bien Emilio Coco, poeta y traductor italiano que ha elaborado varias antologías de su país, así como de otros países y que, en junio, en el marco de la FIL Santa Cruz, presentará su nuevo trabajo titulado El país de los espejos, Antología de la poesía boliviana de hoy, versión bilingüe español/italiano, en el que incluye a 32 poetas bolivianos contemporáneos, entre ellos a Antonio Terán Cabero, Pedro Shimose, Matilde Casazola, Eduardo Mitre, Blanca Garnica, Norah Zapata-Prill, Álvaro Díez Astete, Juan Carlos Orihuela, Edwin Guzmán, Jaime Taborga, Gary Daher, Marcia Mogro, María Soledad Quiroga, Patricia Gutiérrez Paz, Vilma Tapia, Gustavo Cárdenas, Benjamín Chávez, Óscar Gutiérrez, Gabriel Chávez, Mónica Velázquez, Paura Rodríguez, Jessica Freudenthal, Guillermo Ruiz Plaza y me hace el honor de insertar mi nombre entre poetas que quiero.

La antología de Coco se abre con una introducción cuyo título La poesía boliviana, todo un mundo por descubrir, proyecta la propuesta de su autor: revelar nuestra poesía al mundo europeo.

Por eso se pregunta y se responde: “¿Cuánto sabemos de la literatura boliviana en Italia? Casi nada”, luego explica que se debe a que las grandes editoriales de su país no se arriesgan a publicar poesía de otros países, en ese sentido reconoce la labor de Claudio Cinti al traducir y publicar en Italia a algunos de nuestros poetas.

Coco es un conocedor de la poesía hispanoamericana en general y de nuestra poesía en particular; ha leído e investigado antologías nacionales y breves estudios que se han publicado en revistas o suplementos culturales que él, generosamente, cita en este prefacio; hace referencias, por ejemplo, a los ensayos y muestras de poesía hechos por Gabriel Chávez en revistas y a la antología de Mónica Velásquez, de la cual resalta “el análisis crítico propuesto por Mónica Velázquez Guzmán en su ensayo Un paseo por la poesía boliviana desde mediados del siglo XX, quien también es autora de una “interesante Antología de la poesía boliviana del siglo XX: la danza (2004)” en la que Velásquez hace un buena selección que incluye su propia obra poética.

Me sorprendió gratamente leer el destaque que hace de la antología que edité para Visor, la más prestigiosa editorial de poesía de España; Coco señala: “Finalmente la poesía boliviana gana mayor visibilidad en nuestro continente gracias a la antología de Homero Carvalho, titulada La poesía del siglo XX en Bolivia. Carvalho hace una elección de 32 poetas, que se abre con Adela Zamudio (1854-1928) y terminando con la joven Elvira Espejo, nacida en 1981.

Casi la mitad de los autores que consideró están muertos y solo diez son nombres en común con la antología actual que incluye la misma cantidad de poetas que Carvalho: Antonio Terán Cabero, Pedro Shimose, Eduardo Mitre, Matilde Casazola, Álvaro Diez Astete, Homero Carvalho, Patricia Gutiérrez, Benjamín Chávez, Gabriel Chávez y Mónica Velásquez”. Y es cierto: coincidimos en el número de poetas incluidos, 32, en mi caso la exigencia de la editorial fue que la mayoría fueran canónicos, es decir con obra ya concluida y convertidos en clásicos de la poesía boliviana, los otros deberían ser contemporáneos, vivos, y en esta parte coincidimos con diez nombres de poetas tal como lo menciona Coco. Esto me enorgullece. No me equivoqué en elegirlos para mi antología, en la que yo no tenía chance de incluir a otros, que Emilio si lo hizo porque se trata de 32 poetas vivos cuyas obras ya han trascendido incluso nuestras fronteras.