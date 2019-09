El génesis del Guasón y un debate abierto sobre la violencia

“Solía pensar que mi vida era una tragedia, pero ahora me doy cuenta de que es una comedia”. Joaquin Phoenix es ahora Arthur Fleck (Guasón). En esta película el personaje es el protagonista, que mantiene su perfil de retorcido, pero no como alguien que quiere ver arder el mundo sino más bien como un humorista fracasado. No se puede dejar de mencionar al Guasón sin acordarse de Heath Ledger, quien magnificó al personaje a niveles estratosféricos. Esto le dejó la vara demasiado alta a Joaquin Phoenix. No vale la mención de Jared Leto por que no dio talla en Escuadrón suicida.

Repasemos quiénes interpretaron al Guasón: 1966 – César Romero en la serie televisiva de Batman, 1989- Jack Nicholson, 2008- Heath Ledger en El Caballero de la Noche, 2016- Jared Leto en El escuadrón suicida y el 2019- Joaquin Phoenix en Joker.

Warner Bros. Pictures presentó en Santa Cruz la premiere de Guasón el miércoles 25 de septiembre en el Cine Palace, que está impecable en pantalla, sonido, climatización y butacas.

La película de dos horas está dirigida por Todd Phillips, que decidió desconectarla de DC Comics y sumergirla en una profunda oscuridad. Pocos personajes logran calar en la mente colectiva, solo los que resultan de un bagaje de filosofía, mucha psiquis y carisma perduran en el tiempo, nos muestra de dónde viene el Guasón, de qué está hecho y por qué acaba como un brillante criminal. Esta es la historia de cómo se convierte en Guasón.

Arthur Fleck (Guasón) sufre de una enfermedad que produce risa de manera incontrolable y sin causa alguna, esto, le genera parte de los problemas en su frustrada carrera de humorista, podría tratarse de un problema neurológico llamado risa patológica. Esto, sumado a una relación absorbente con su madre enferma juega un rol muy importante y determinante en la estructuración de la personalidad de Guasón.

Parte de la crítica especializada catalogó la película como peligrosa e irresponsable por su alto grado de violencia, por ello la productora aclara que ni el personaje ni la película respaldan la violencia. Ambientada en el año 1980 muestra una sociedad caótica y a la deriva con un sistema frívolo y vacío.

Presentada en el Festival de Venecia en el que Joaquin Phoenix recibió la ovación más larga del evento, con una duración de ocho minutos sin pausa. Y es que su actuación es gloriosamente imponente, desafiante y atrevida; sin duda, alguna el actor se compromete a profundidad con el personaje.

Un dueto corto pero consistente ocurre con Robert De Niro quien representa a un conductor de televisión muy famoso.

El filme revela un par de detalles que conecta con la saga, pero, sobre todo, nos muestra una Ciudad Gótica violenta e indolente, situación que, además de una serie de fracasos como comediante y algunos hechos de violencia física y psicológica, dan vida al Joker, que no es más que el resultado de tantos golpes, traición y burlas. Esto le da a la película una clasificación R.

Phoenix prácticamente es un ‘solo’ escénico, que supera las más exigentes expectativas, generando una catarsis inmediata que no defrauda.

La película como tal, muy aparte del personaje, que absorbe casi todo, cuenta con un guion de lujo, oscuro y arriesgado. Logra que la audiencia apoye al personaje aun tratándose de un criminal quien involuntariamente contagia a las masas en Gotham a niveles de revolución.

La música y el lenguaje fotográfico son clave, cuerdas disonantes con un cello en primer plano sumergen al Guasón casi como un psicópata presentando bastante similitud con Alex DeLarge, protagonista de La Naranja Mecánica de Kubrick, interpretado por Malcolm McDowell.

El estreno mundial es el jueves 3 de octubre y estará en todas las salas de cine del país.

Lo que menos hará esta película es ponerte una sonrisa, te hará meditar sobre lo violenta que puede ser una sociedad. Una película que provoca un debate abierto. Altamente recomendada.