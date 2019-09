Desembarca en el mundo editorial con varios libros

“Esto no es un texto político. Esta huelga estudiantil no tiene nada que ver con las políticas de partido. Porque al clima y a la biosfera no les importan nuestras políticas ni nuestra palabrería hueca. Solo les importa lo que en verdad hacemos.

Este es un grito de socorro”, proclamó la joven ambientalista sueca Greta Thunberg (Estocolmo, 2003) en la Marcha por el Clima realizada en Estocolmo en septiembre de 2018. Su discurso está incluido en Cambiemos el mundo #huelgaporclima (Lumen), el libro que reúne otras “tomas de la palabra” de Thunberg en Bruselas, Helsinki, Londres, Katowice (ante el secretario general de la Organización de Naciones Unidas) y Davos, donde sermoneó a un grupo de empresarios y los hizo responsables por el calentamiento global.

Cambiemos el mundo también incluye una conferencia TedX, de noviembre de 2018, y una publicación de Facebook de febrero de 2019 en la que la autora responde a las críticas y los rumores que circulan sobre ella desde sus primeros pronunciamientos públicos.

“A mucha gente le gusta hacer circular rumores sobre que hay alguien ‘detrás de mí’ o sobre que me ‘pagan’ o me ‘utilizan’ para hacer lo que hago -escribió Thunberg en su muro de Facebook-. Pero ‘detrás’ de mí solo estoy yo misma. Mis padres no podían estar más alejados del activismo climático antes de que yo les hiciera tomar conciencia de la situación”. La madre de Thunberg es una célebre cantante de ópera y el padre, productor y actor.

La joven continúa: “Soy totalmente independiente y solo me represento a mí misma. No he recibido dinero ni ningún tipo de promesa de futuros pagos. No lo ha hecho nadie vinculado a mí o a mi familia”.

En esa misma publicación, Thunberg aclara que viaja por el mundo con la autorización de su colegio y que son sus padres los que financian sus desplazamientos y alojamientos. Sin embargo, según The Sunday Times, empresas energéticas ‘verdes’ habrían encontrado en ella la figura ideal para facilitar la transición hacia el uso de energías renovables. “Y, sí, escribo mis discursos. Pero como sé que lo que digo va a llegar a mucha gente, a menudo pido opinión”, destaca Thunberg. Según informa en su autodefensa, cuenta con la ayuda de científicos para explicar cuestiones complicadas y poder brindar información veraz.

La primera protesta de Thunberg se remonta al 20 de agosto de 2018, ante el Parlamento sueco, donde se presentó con un cartel de cartón con la leyenda “Huelga escolar por el clima” escrita a mano.

La joven había decidido faltar a clases para exigir al gobierno de su país que redujera las emisiones de dióxido de carbono y cumpliera con el Acuerdo de París, convenio firmado por 195 países en 2015, entre ellos la Argentina, cuyo objetivo es frenar el calentamiento global y el cambio climático. De esa jornada de protesta solitaria proviene la imagen emblemática de una Thunberg con trenzas, vestida con piloto amarillo y gorro de lana.

Conmovida por las noticias sobre el cambio climático, que escuchó por primera vez a los ocho años, dejó de hablar y comer hasta perder diez kilos de peso. Después, fue diagnosticada con el síndrome de Asperger. Como recuerda en varios de sus discursos, esa fue la razón por la que al principio inició la lucha en soledad.

Explicada a los niños

Otro libro que aborda la vida y la lucha de Thunberg fue lanzado a mediados de este año. En La historia de Greta. ¡No eres demasiado pequeño para hacer cosas grandes! La biografía no oficial de Greta Thunberg (Destino), de la escritora e ilustradora italiana Valentina Camerini, se presenta la historia de la joven que interpela a políticos, empresarios y sociedades enteras en clave de relato infantil.

Los transeúntes miraban llenos de curiosidad a la chica del cartel, preguntándose quién sería y qué estaría haciendo. Se quedó allí sentada todas las horas que tendría que haber pasado en clase, desde las 8:30 hasta las 15:00. “El primer día estuvo todo el tiempo sola, y ningún parlamentario le hizo demasiado caso. Pero Greta no se desanimó”, cuenta Camerini. En América del Sur, el libro fue publicado en Chile y en la Argentina por ahora se puede conseguir en formato digital.

Próximamente, Lumen publicará Nuestra casa está ardiendo. Historia de una familia y de un planeta en crisis, que Thunberg escribió junto con sus padres, la cantante de ópera Malena Ernman y el actor Svante Thunberg, y su hermana, la cantante Beata Ernman Thunberg.

La ‘autobiografía familiar’, que no se centra solamente en la líder ambientalista, narra los pormenores familiares de los Thunberg cuando, a los ocho años, Greta dejó de comer y cayó en una profunda depresión luego de ver un documental sobre los estragos que la humanidad ha causado en la naturaleza. Los autores exigen responsabilidad y compromiso a los medios de comunicación para el tratamiento de la grave crisis ambiental.