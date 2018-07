El cardenal Toribio Ticona afirmó hoy que su deseo es que la Iglesia Católica no incurra en "partidismos", al ser consultado sobre los resultados del referendo del 21F y los colectivos del 'Bolivia dijo No'. Considera que las declaraciones del arzobispo de Sucre, Jesús Juárez, son a título personal.

"Creo que monseñor Juárez, dentro de su condición de arzobispo de Sucre, piensa así, tiene ese ideal. Yo no quisiera que la Iglesia se meta en política, más que en política, en partidismos. Si yo defiendo a usted o defiendo a los demás, estoy dividiendo y yo no me he hecho cardenal para distanciar a los hombres sino para unir", dijo el prelado al salir de la reunión que junto con la Conferencia Episcopal sostuvieron con el presidente Evo Morales.

Ante la insistencia de periodistas, el obispo emérito ratificó: "Yo soy cardenal de Bolivia, ni al uno ni al otro, esperemos que dentro de la democracia se solucione, porque si yo acepto a uno tengo que contradecir al otro. Ojalá tengan un diálogo y puedan arreglar".

Informó que estará presente en los actos oficiales del 6 de agosto en Potosí e instó a que no existan enfrentamientos entre quienes respaldan la repostulación de Morales y los que exigen que se respeten los resultados de la consulta ciudadana de 2016.

"Yo soy cardenal de toda Bolivia, no puedo decir que apoyo al uno o al otro, si hago eso, estoy dividiendo, tengo que buscar la unidad de los bolivianos y trabajar de forma mancomunada por el desarrollo y progreso de nuestra patria", insistió.

A su turno, el presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, Ricardo Centellas, defendió las declaraciones de Juárez, que hace días declaró: "lo que se está pidiendo es que se cumpla la Constitución y si el pueblo en un referendo promovido por el Gobierno dijo No y si se escucha al pueblo, hay que aceptar esa decisión, sin buscar triquiñuelas para ver si se puede deshacer esa decisión sí o no".

"Esto que habla monseñor Juárez (sobre el 21F) es algo que se comunicó a través de la Conferencia Episcopal, es algo que ya salió (...) Es oficial eso, por eso hay que dialogar, el camino no es la confrontación. Nosotros vamos a entrar en un diálogo, eso es fundamental", avaló el titular de la CEB.