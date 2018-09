El expresidente y portavoz dijo que el fallo se conocerá un año antes de las elecciones y que en este tiempo pueden suceder muchas cosas por el clima político que vive Bolivia.

¿Cuál sería el peor escenario para Bolivia?

El peor escenario sería que la Corte (Internacional de Justicia) diga que Chile no tiene obligación para con Bolivia y cierre el caso.

¿Y otro escenario?

Otro es el que plantea Bolivia, que es la esencia de su demanda: la demanda dice que, en función de los argumentos presentados por nuestro país, Chile tiene la obligación de sentarse para que, como resultado final de una negociación, le otorgue un acceso soberano al país.

El fallo se dará en un momento delicado en Bolivia, ¿afectará el fallo a la política interna?

Es una realidad que no hay que olvidar, no nos puede hacer evitar lo evidente, estamos viviendo un momento político intensísimo, turbulento, y el fallo tendrá un impacto político y será favorable a Evo Morales; pero no hay que olvidar que el fallo se conoce en octubre de 2018 y que las elecciones son en un año, es mucho tiempo.

¿Y será favorable al vocero?

La respuesta no puede ser de carácter personal, yo creo que si el país asume una valoración y el resultado es favorable a Bolivia, esa valoración debe considerar la decisión política del presidente Evo Morales y la acción de un equipo jurídico, histórico, legal, internacional, y yo formé parte de ese equipo y creo haber contribuido para que esta acción de Estado sea exitosa en el contexto que me tocó actuar.