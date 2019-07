El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez zapatero señaló en La Paz que la fake new de Gabriela Zapata y el supuesto hijo de Evo Morales fue la más grosera y hasta repugnante que pudo conocer. Explicó que respeta el proceso electoral e invitó a los bolivianos a asistir a las urnas, manifestó su apoyo de “hermano” a Evo Morales.

Una supuesta periodista le preguntó sobre las noticias falsas que circulan en Bolivia, y que afectan no solamente a las democracias sino a los procesos electorales. En ese marco le consultó su opinión sobre las elecciones del 20 de octubre y mencionó los “montajes” que “sufrió” el presidente Evo Morales desde que asumió hace 13 años “que incluso le endilgaron hijos y una serie de historias”.

El expresidente español se apuró en decir que aquel “fake new” o noticias falsas “fue de lo más grosero por no decir repugnante que yo he conocido. Pero, yo tengo una gran confianza, a pesar de que hay muchas noticias falsas, el efecto hoy en las redes es que los ciudadanos tienen cada vez más elementos para distinguirlos porque se informan por muchas vías. Afortunadamente hay un flujo de información extraordinario”.

Sobre las elecciones en Bolivia, Rodríguez Zapatero puntualizó que es “muy respetuoso, como no puede ser de otra manera, con el proceso electoral”, pero admitió también a los representantes de medios de comunicación congregados en el hall de la Casa Grande del Pueblo: “Ustedes saben que tengo una relación, como el presidente Evo Morales dice, de hermano, con él, porque vi su tarea desde el principio. La primera vez que me visitó en el Palacio de la Moncloa, todo lo que había en Bolivia eran problemas, todo negativo, todo malo, me dijo ‘en qué me puedes ayudar’. Y hoy, cada vez que vengo a este país, veo cosas nuevas, inauguraciones, como el teleférico. Hay otra Bolivia, pero ustedes decidirán, libremente, eso sí que vayan a votar y que lo hagan libremente”.