Yungas inicia bloqueo y Gobierno cierra diálogo con el sector

Con idas y vueltas y con escasa presencia de delegados de las poblaciones aledañas, ayer al mediodía empezó el bloqueo de caminos de La Paz a Yungas. Al mediodía, bloquearon; pero a las 15:00 los pasajeros desbloquearon. Luego, a las 17:00, los campesinos volvieron a bloquear y desde esa hora se cerró el tránsito en la zona de Unduavi y varios de los vehículos optaron por retornar a La Paz. Mientras tanto, el Gobierno cerró las chances de diálogo.

“Se inició el bloqueo en este momento (17:30). Está reunido el comité de bloqueo y ellos definirán en qué otros puntos se realizarán más bloqueos: será por 90 días”, advirtió el dirigente ‘Tito’ Flores, del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay).

Pero el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, minimizó la medida y dijo que el reporte que tienen ellos es que no hay gente en los puntos que anuncian los dirigentes. Asimismo, dijo que no existe ninguna posibilidad de diálogo porque no se puede negociar los cocales ilegales.

“¿Qué vamos a negociar? No podemos ampliar el número de comunidades que quieren plantar coca en La Asunta. En 2008 ya hubo un acuerdo y se delimitó la zona verde, ahora quieren extender ese límite y no puede ser, ellos no pueden pedir que se legalice la coca ilegal”, dijo la autoridad de Gobierno.

Pero el ejecutivo de La Asunta, Freddy Quispe, afirmó que en 2008 se acordó que ninguna de las comunidades en La Asunta debían ser erradicada y que ahora se desconoce ese acuerdo. “Por eso estamos en este bloqueo y más sectores se están sumando, y esto se va a convertir en una protesta nacional. Hemos marchado pacíficamente y no han hecho nada y nos han detenido, entonces ya no habrá pausa”.

Mientras tanto, en la ciudad de La Paz, donde debían seguir las marchas de protesta de los yungueños, ayer fue suspendida y no se produjo ninguna movilización, dos días después de que la justicia negara la libertad del presidente de Adepcoca, Franclin Gutiérrez.

Contrabloqueo

Los interculturales, uno de los grupos que apoyan al Gobierno, adelantaron que sus bases pueden movilizarse para desbloquear la vía porque consideran que los cocaleros provocarán pérdidas para este sector.

“Nosotros traemos fruta del norte de La Paz y no podemos perder las cargas, entonces nuestros afiliados exigirán salir a desbloquear y no podemos hacer nada y el culpable sería Franclin Gutiérrez porque él está defendiendo la coca ilegal”, dijo el ejecutivo de los Interculturales, Henry Nina.

Pero los campesinos cocaleros afirmaron que para hoy se prevé que otros puntos de desvío que conectan el norte con la sede de Gobierno serán bloqueados e impedirán el paso a cualquier vehículo, por lo que pidieron a los viajeros evitar el tránsito por estos sectores a partir de hoy.