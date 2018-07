Yacuiba: Clausuran y reabren un periódico en menos de 24 horas

El periódico El Gran Chaco, de la ciudad de Yacuiba, estuvo clausurado durante 20 horas, del jueves 19 a las 16:00, hasta el mediodía del viernes 20 de julio. El cierre de sus instalaciones lo realizaron funcionarios de la unidad de Recaudaciones y de Medioambiente de la Alcaldía de Yacuiba, bajo el argumento de que carecía del Registro Ambiental Industrial (RAI).

El director de este medio, Jorge Molina, denunció este hecho como un atentado a la libertad de expresión, debido a que es la segunda vez que intentan clausurarlo en lo que va de este año.

"Desde que ando haciendo notas que no le gustan al alcalde (Ramiro Vallejos); están haciendo una persecución al medio. Sacaba una nota que al alcalde no le gustaba y me mandaban a su gente", afirmó.

EL DEBER intentó comunicarse con el alcalde de Yacuiba Ramiro Vallejos (MAS); sin embargo, no contestó a su número hasta la hora del cierre de esta nota.

Sin registro ambiental

El director de Recaudaciones, Javier Flores, y la directora de Medioambiente, Gueisa León, manifestaron que se apersonaron a las instalaciones del medio de comunicación, ubicado en la avenida Bolivia y esquina Hernando Siles, una vez vencido el plazo para presentar el Registro Ambiental Industrial (RAI) y lo encontraron cerrado por lo que procedieron a clausurarlo.

"Se realizó primero la notificación, el 5 de julio, y se les dio cinco días para que presenten la licencia, pero en ese tiempo no presentaron la documentación y ningún descargo, por lo que procedimos al cierre. Lo hicimos en base al control que hacemos a cualquier local que cumple una actividad económica, no lo hicimos tomando en cuenta que se trate de un medio de comunicación", indicó Flores.

"El periódico presentó su formulario RAI el 11 de julio, y a la unidad de Medioambiente llegó el 13 de julio; de acuerdo a la ley 1333 (Medioambiente y agua) y el reglamento industrial para el sector manufacturero (Racim) se debe hacer una inspección, lo cual hicimos este miércoles (17), cuando un joven nos recibió y no nos permitió ingresar, por lo que procedimos al cierre", explicó León, en contacto con radio Yacuiba.

Denuncian persecución

El periodista Jorge Molina aseveró que presentó la documentación dentro de los cinco días de plazo establecido. Además, dio a conocer que este viernes, a las 16:00, quitaron el precintado sin previo aviso, lo cual consideró una informalidad por parte del municipio.

Según Molina esta es la segunda vez que el municipio clausura de manera temporal este medio, la anterior vez ocurrió en junio; sin embargo, esa vez el cierre duró 15 minutos.

Los funcionarios de la Alcaldía de Yacuiba explicaron que procedieron al cierre para poder "garantizar que los materiales y líquidos vertidos por la imprenta del periódico no vaya a contaminar el agua que consume la población". A su vez el medio recibió el respaldo de la prensa agremiada de esta ciudad.