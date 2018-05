Tener solucionado el tema de los límites y contar con un segundo estudio técnico que reafirma que el megacampo gasífero Incahuasi está en territorio cruceño no fue garantía para que se destraben los recursos y se los deposite en la cuenta de la Gobernación de Santa Cruz.

Cabe recordar que el viernes, desde la Gobernación cruceña, se informó que el estudio técnico que YPFB encargó a la empresa canadiense Sproule ratificó que el megacampo está un 100% en suelo cruceño.

Sin embargo, hasta el momento no se procedió al descongelamiento de las regalías, que desde diciembre se encuentran bajo el control de Yacimientos.

Roly Aguilera, secretario general de la Gobernación de Santa Cruz, criticó el accionar de la estatal petrolera, pues en su opinión debería ser YPFB el que agilice el desembolso de los recursos generados por el megacampo.

Aguilera sostuvo que este tema generó falsas expectativas y que desde un principio el Gobierno lo manejó muy mal, pues solo primó un enfoque político e interesado cuando en realidad solo se necesitaba un trabajo serio y técnico.

“Queda claro que siempre nosotros dijimos la verdad, por eso ya no hay razón alguna para mantener congeladas las regalías. Nuestra posición es que de forma inmediata se descongelen estos recursos”, sostuvo Aguilera.

Cuando se le consultó cuál era la respuesta de YPFB a sus pedidos, la autoridad indicó que le respondieron que ellos procederán de acuerdo con sus normativas.

¿Quién define?



Se buscó la versión de la estatal petrolera, pero su presidente no pudo ser contactado.



En cuanto a cuáles son los pasos legales y técnicos para descongelar los recursos del yacimiento, Aguilera remarcó que eso no se consultó, pues de acuerdo con su opinión ya no importa el cómo, sino que se concrete la entrega del dinero a la Gobernación. Sin embargo, desde Sucre hicieron notar que el tema está en manos de un juez.