YPFB destinó $us 18 millones para potenciar proveedora de jet fuel

Con el respaldo del Decreto Supremo 111 emitido y firmado por el presidente Juan Evo Morales, YPFB Corporación destinó $us 18 millones a YPFB Aviación para que realice obras destinadas a ampliar la capacidad de almacenamiento de gasolina de aviación.

Según el resumen ejecutivo del plan de inversión de Yacimientos de 2009-2015 en la página 9 se detalla que las instalaciones de las diferentes aeroplantas del país serán adecuadas, en cumplimiento del Decreto Supremo 25901, con el incremento de sus capacidades de almacenaje para asegurar la continuidad del servicio público.

Por ello se precisa que para el efecto, se invertirán $us 18 millones que serán ejecutados por la subsidiaria YPFB Aviación (anteriormente Air BP).

En este sentido se proyecta ampliar la capacidad de almacenaje y construcción de nuevas instalaciones para subir el potencial de volúmenes de depósitos de gasolina de aviación, que actualmente es de 52 miles de barriles (MBbl) a 62 MBbl, lo que requerirá una inversión de $us 10,38 millones.

YPFB Aviación maneja el negocio de la venta de combustible de aviación (jet fuel y Av Gas).

El documento indica que se cambiará el servicio de cisternas entre Senkata y el aeropuerto de El Alto, con una inversión de $us 3 millones, por un ducto que conecte estos dos puntos, con lo que se aumentará su transporte de 0,75 Bbl/día a 1,26 Bbl/día.

A su vez, se adquirirán 22 nuevos camiones, que requerirán $us 2,49 millones, a ser empleados como equipos de abastecimiento (refuellers). Se tiene contemplado implementar Sistemas de Gestión, SSMA y Soporte en el control de Aeroplantas, que demandó una inversión de $us 18,05 millones.

En otro informe de 2016, que busca proyectar la subsidiaria en el periodo 2016-2025, se destaca que el presupuesto será de $us 2.069,37 millones, de los cuales $us 1.519,37 millones serían financiados con recursos propios y $us 550 millones por financiar a través de las gobernaciones de Oruro y de Chuquisaca.

Se detalla que el financiamiento, para la construcción de la planta de Oruro ($us 520 millones) y la planta de Alcantari ($us 30 millones), no se concretó, en consecuencia, la inversión de la presente gestión, fines de 2015, se limitó a los proyectos que tenían recursos asegurados.

“El avance financiero de los proyectos de la gestión 2015, a agosto tenía una ejecución financiera de un 52,8%. Para diciembre de la presente gestión se pretende ejecutar el 95,15% de la ejecución comprometida”, sostiene el documento.

Mientras que en la rendición de cuentas de 2017 y la proyección de 2018 se detalla que YPFB Aviación adquirió y ensambló 4 refuellers, con una ejecución de un 100%, lo mismo que la unidad de 10.000 galones en destino (aeroplanta Viru Viru), otra unidad de 5.000 galones en destino (aeroplanta La Paz), dos unidades ensambladas, en proceso de puesta en marcha en Santa Cruz.

Mientras que la construcción de las plantas de Alcantari (Sucre) tenían un avance de un 95% y la de Oruro un 99%, la de Chimoré, solo un 11%.

Las reacciones

Una vez conocido el tema se hicieron las consultas correspondientes al Ministerio de Hidrocarburos, desde esta dependencia indicaron que el tema no les correspondía y que era YPFB la que debía contestar, por lo que se le hizo llegar al departamento de comunicación de la estatal petrolera, vía WhatsApp, cuatro preguntas que hasta las 23:00 no fueron contestadas.

A su vez, desde el Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de la Cainco explicaron de forma escueta que si en el decreto 111 se indicaba que en 120 días se debía hacer la transferencia de las acciones de la empresa privada al país, “es el Estado boliviano que tendría que velar por el cumplimiento del mismo”.

Ante la consulta de por qué en estos nueve años no se concretó la nacionalización y si esto iba a provocar algún daño al país, desde la institución indicaron que “la Procuraduría, que es quien defiende al Estado boliviano, debe hacer una investigación para identificar por qué no se concretó la transferencia de las acciones”.

Cabe remarcar que el DS 111 indica que son los ministros de Estado, de Hidrocarburos, de Defensa y de Obras Públicas los encargados de hacerlo cumplir.

MEDIDAS

Ese día feriado, por el Día del Trabajador, Morales dio a conocer seis decretos, cinco estaban destinados para el ámbito laboral y uno para el área energética.

DESDE LA PAZ

El jefe de Estado promulgó un decreto por el cual se nacionalizaba la transnacional Air BP, de capitales británicos y españoles, que en ese momento estaba encargada de la venta de jet fuel y Av Gas.

PLAZO ESTABLECIDO

El entonces ministro de Hidrocarburos, Óscar Coca, sostuvo que en 120 días se tenía que dar el traspaso y llegar a un arreglo con la empresa para que esta pase en su totalidad a manos bolivianas.

Cifras del tema

9

Años

Es el tiempo que la subsidiaria YPFB Aviación forma parte de la Corporación YPFB.

13

Aeropuertos

YPFB Aviación es la encargada de suministrar combustible de aviación en estas terminales.

234

Millones de litros

Es la venta realizada de combustible para aviación de 2015, un 6% más al año anterior.