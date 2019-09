Vocales que se fueron a China dicen que no dejaron casos pendientes

Los cuatro vocales de la Sala Constitucional de Santa Cruz, que viajaron hasta China para un curso de dos semanas, retornaron a territorio nacional en las últimas horas y aseguran que su ausencia fue porque estaban en comisión y que no dejaron casos sin resolución.

"En mi caso, mi persona no ha dejado ninguna causa pendiente, es una sala que está al día (...) Ha sido una declaratoria en comisión realizada en Sala Plena, para un curso destinado en jueces bolivianos en China. Presentaré un informe del viaje y se realizará una valoración adecuada para ver si fue o no productivo este viaje", dijo Carla Arancibia, una de las autoridades, a 'Detrás de la Verdad'.

La pasada semana el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, llegó al grado de señalar: "Volverán a nado, disculpe la vulgaridad, pero deben volver", molesto por la polémica que generó su viaje.

Video de las declaraciones de la autoridad:

La polémica surgió porque de seis vocales, cuatro viajaron a China, dejando sin quórum y en estado de indefensión los procesos que se ventilan en las salas judiciales cruceñas, generando el reproche de autoridades.

"Nosotros hemos estado 36 horas en viaje para estar acá. Le comento que allá nosotros no teníamos redes sociales, no sé exactamente, no conozco exactamente cuáles han sido (sus palabras). Hemos estado declarados en comisión, seguro ya en el informe se evidenciará si fue o no productivo el viaje", acotó la vocal.

En su momento el ministro de Justicia, Héctor Arce, señaló al respecto: "No es un delito asistir a un curso internacional, se justifica, sin embargo, hicimos una observación a la duración y al lugar, porque existe una diferencia con el sistema constitucional de China. De los seis que hay en Santa Cruz, cuatro viajaron y dejaron a las salas sin quórum".

Existe un proceso abierto por la falta al interior del Consejo de la Magistratura, mientras que la oposición en el Legislativo anticipó una solicitud de informe, al considerar irregular el viaje delos cuatro vocales a China.

