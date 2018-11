Vocal electoral dice que se respetará la ley; para Evo el 21-F es falso

La recién posesionada vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Lidia Iriarte, aseguró que no está preocupada por las amenazas que surgieron a poco menos de que se pronuncien sobre la habilitación de la candidatura de Evo Morales.

La posición surgió el mismo día en que el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, adelantara que en el país puede surgir una resistencia civil en caso de que el Órgano Electoral confirme la participación del líder del MAS en las elecciones generales de 2019, a pesar de que la mayoría de los bolivianos votó por el No a la reelección.

“Los vocales trabajaremos en apego a las leyes que rigen en el Estado Plurinacional de Bolivia, las amenazas no me asustan porque mientras esté apegada a la normativa y (sea) muy respetuosa de las leyes, de la democracia, no estoy preocupada”, manifestó la vocal.

Albarracín, en contacto telefónico con EL DEBER, afirmó que las autoridades de Gobierno están obligadas a reconocer el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 porque fue promovido por ellos y ahora no puede renegar de la decisión de un pueblo. ¿Qué tal si el resultado de las elecciones no es favorable al Gobierno, lo van a desconocer?, cuestionó el rector de la UMSA.

Sentimiento del pueblo

Precisamente ayer, el presidente Evo Morales afirmó en Potosí que defender el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 es defender la falsedad y no el sentimiento del pueblo boliviano.

“Defender el 21 de febrero es defender la falsedad, defender el 21 de febrero es defender la mentira, defender el 21 de febrero no es defender al pueblo, (no es defender) el sentimiento del pueblo boliviano”, manifestó Morales en un acto de entrega de proyectos en Potosí, antes de que se produjera el incidente con el albañil Moisés Montero Chambi.

Consultado sobre el tema, el politólogo y docente universitario Carlos Cordero dijo que el jefe de Estado se equivoca en la lectura de la realidad y del sentimiento ciudadano. “La prueba más contundente de que no se requiere la reelección es el resultado del 21-F, donde en una consulta popular perdió la posibilidad de ser legítimamente candidato en 2019, pero insiste porque sus asesores dicen que es una mentira”.

El presidente y sus seguidores insisten en que el fallo emitido por los miembros del saliente Tribunal Constitucional Plurinacional lo habilita para postularse como candidato a la reelección en los próximos comicios, a pesar de que está vigente el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que contempla la reelección por una sola vez.

Conflictos

En criterio de Carlos Cordero, Bolivia se encuentra en una especie de gran encrucijada porque si el Tribunal Supremo Electoral habilita a Evo Morales como candidato, algunos sectores pueden llamar a la desobediencia civil y alterar el orden. Por otro lado, el Órgano Electoral rechaza esa postulación, es probable que los cocaleros y otros sectores afines al MAS busquen convulsionar el país.

En ese sentido, el politólogo menciona que Morales puede recurrir a los gobernantes de los países afines a su ideología. Recordó que el miércoles aterrizó en Bolivia, casi desapercibido, el primer vuelo de la aerolínea estatal venezolana Conviasa, que tiene conexiones con Caracas, La Habana y Managua. “Acá está abierta la posibilidad de que los gobiernos de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua brinden un apoyo al presidente Evo Morales en caso de conflictividad porque estos países tienen otros mecanismos de relaciones diplomáticas con Bolivia”, señaló Cordero.

Sobre ese mismo tema, Waldo Albarracín afirmó que la aerolínea estatal venezolana no ingresó a Bolivia para cumplir funciones comerciales, sino que vendrá con otros fines de carácter político.

En contrapartida, el jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, David Ramos, dijo que al mencionar la posibilidad de que el Gobierno traiga elemento de otros países es porque están pensando mal, “Bolivia vive en una libertad democrática y está garantizada. Lamentamos que la oposición, al no tener la capacidad de presentar una propuesta coherente y con una alternativa renovada de líderes, recurra a estas especulaciones”.