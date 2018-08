Visita de tribunal reaviva la pelea dirigencial en el Tipnis

La visita de una comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza ha reavivado la pelea dirigencial en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Ramona Moye, diputada de esa zona, dijo que lo único que quieren es que esta comisión pida permiso a los “verdaderos” dirigentes del Tipnis, Carlos Fabricano, Domingo Nogales y Jacinto Nosa, y no a los que se oponen a la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos. Ella está junto a algunos corregidores en Trinidad y amenaza con no dejar pasar a la comisión internacional. Por su parte, Fabián Gil, presidente de la Subcentral Tipnis contraria a la carretera, aseguró que los tres dirigentes nombrados por la diputada Moye no son reconocidos dentro del territorio.

Leonardo Tamburini, abogado ambientalista y parte de la Coordinadora de Medio Ambiente, explicó que los dirigentes del Tipnis fueron los que llegaron el año pasado hasta Bonn para presentar la denuncia ante el tribunal y que son los corregidores de Trinidadcito y de Santísima Trinidad los que han realizado la invitación a la comisión para que lleguen a sus regiones, por lo que considera que ya tienen el permiso de las autoridades indígenas.

El Gobierno

Consultada sobre la llegada de la comisión, la ministra de Comunicación, Gisela López, consideró que toda denuncia debe ser investigada y confesó que está segura de que los miembros de esta institución constatarán los progresos que han hecho los indígenas en los 12 años de gobierno de Evo Morales. Recordó las marchas por tierra, territorio y derechos de los indígenas desde la década de los 90.

Por su parte, Carlos Romero, ministro de Gobierno, garantizó la seguridad de la comisión, a la que calificó como una red de ONG, no como un tribunal vinculante. Aseguró que no solo pueden garantizar la seguridad de su visita, sino facilitarla y que en todo caso cree que están viniendo al país a aprender.

Según Tamburini, que compartió trabajo con Romero cuando ambos eran parte de la ONG Cejis, lo único que va a hacer la comisión es constatar si en Bolivia están vigentes los derechos de la madre tierra, consignados en la denominada Declaración de Cochabamba de 2010.

La agenda

Hoy la comisión tendrá dos actividades en Santa Cruz de la Sierra. Por la tarde, sostendrán un encuentro con activistas en el auditorio de la radio Santa Cruz. Allí estarán el Colectivo Árbol y la Coordinadora de Defensa de la Naturaleza para denunciar la persecución, incluso judicial, de activistas. Luego, por la noche, tendrán un conversatorio en la Universidad Nur.

Al día siguiente, partirán hacia Trinidadcito, en el centro del Tipnis. Allí se quedarán hasta el 18 de agosto, antes de pasar a Santísima Trinidad, en la zona colonizada del parque. El 20 y 22 estarán en La Paz y el 23 tendrán una audiencia pública en Cochabamba.

Observadores

El tribunal

Surgido al calor de la declaración de Tiquipaya, el tribunal, más que imponer sanciones, visibiliza problemáticas que afectan al medioambiente.

Tipnis

Según Tamburini, se expondrá cómo una carretera y la colonización arriesgan la capacidad de regeneración del territorio en el que habitan tres pueblos indígenas.

Otros proyectos

También se presentarán denuncias de Rositas, Chapete, El Bala y Tariquía.