Será candidato. El exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas confirmó anoche que ingresará a la carrera electoral con Unión Cívica Solidaridad (UCS), liderado por Jhonny Fernández. A escala nacional, los frentes y alianzas políticos de la oposición comenzaron la carrera para definir los binomios que serán inscritos para participar en las elecciones primarias, convocadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para enero del próximo año.

Cárdenas afirmó que trabajó hasta último momento para conformar un solo bloque de oposición, pero que fue rechazado porque en las otras siglas primaron los intereses personales. Calificó las dos alianzas de oposición como ‘funcionales’ al Movimiento Al Socialismo (MAS) y dijo que él realizará una “oposición real” al oficialismo.

Por su parte, la alianza Bolivia dice No, conformada por Demócratas y Unidad Nacional, se presentó oficialmente (en Santa Cruz y La Paz) para anunciar que no tienen candidaturas definidas y que inscribirán varios binomios el 28 de noviembre, como lo establece el calendario de elecciones primarias divulgado por el TSE.

En el caso de la alianza Comunidad Ciudadana, conformada por FRI y SOL.bo, tendrá que definir el acompañante del presidenciable Carlos Mesa.

Luis Revilla, alcalde de la ciudad de La Paz y líder de Soberanía y Liberad (Sol.bo), adelantó que no tenía aspiraciones de presentarse como compañero de fórmula de Mesa para las elecciones generales anunciadas para octubre de 2019.

Por su lado, desde la capital cruceña Samuel Doria Medina, socio de Rubén Costas en Bolivia dice No, señaló que la aspiración por candidaturas ha generado división en la oposición, pero se unieron sin condicionamientos.

“Por eso la propuesta es clara, está abierta a todos, son bienvenidos los que promulguen los principios de la democracia, de las autonomías y el buen manejo de los recursos de los bolivianos”, indicó Doria Medina, que todavía confía en consolidar un bloque único opositor para enfrentar al MAS en 2019.

Por su lado, el presidente de los Demócratas y gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, también enfatizó que esta organización hizo todo lo que estuvo a su alcance para generar la unidad para lograr un cambio verdadero. “No nos quedemos en la vieja polémica, demos un paso adelante para combatir algo que carcome a la patria, a Latinoamérica y al mundo, que es la corrupción”, apuntó. “Bolivia va a volver a decir No”, concluyó Costas.

Lograron acuerdos

El exvicepresidente Cárdenas fue presentado como posible candidato de la alianza entre UCS y de otras agrupaciones políticas de alcance regional, pero no hubo tiempo para inscribir el bloque ante el TSE, informó el martes por la noche el jefe nacional de UCS, Johnny Fernández.

Anoche, Cárdenas dijo que logró acuerdos con SOL, una agrupación a cargo del diputado Luis Felipe Dorado, cuya sigla pertenece a Óscar Vargas, además de plataformas ciudadanas como 21-F Movimiento Ciudadano.

Por su lado, Cárdenas mantenía conversaciones “con su estructura” hasta ayer por la mañana para definir qué posición asumía, a lo que finalmente se decidió que se postule como candidato a la presidencia.

Por su lado, el secretario ejecutivo del Movimiento Demócrata Social, Vladimir Peña, reveló que Víctor Hugo Cárdenas transmitió sus pretensiones de ser candidato en el binomio, pero se le respondió que en primera instancia se buscó hacer una alianza sin condiciones.

En esa línea, Carlos Manuel Saavedra, de la plataforma Bolivia dijo No, refirió que no se ha hablado de candidaturas, pero que ahora restan 15 días para registrar el binomio. “Vamos a analizar qué es lo que necesita el país, cuáles son los mejores perfiles y en función a eso se va a tomar una decisión”, apuntó.

Critican las alianzas

El expresidente Jaime Paz Zamora (PDC) considera que con la Ley de Organizaciones Políticas se puso en marcha una enorme maquinaria tramposa en el campo electoral. “No se puede obligar y poner contra una fecha a un partido porque si no queda eliminado de un proceso que todavía no está convocado. No encontramos en ningún lugar un espacio para discutir la amplitud de nuestra propuesta de república federal”, apuntó.

Cárdenas, que registrará su candidatura el 28, también fue crítico con el proceso, en particular con la alianza de Costas y Doria Medina; recordó que en 2009 y 2014 asistieron a las urnas con resultados adversos, por lo que no comparte que reediten el mismo camino.