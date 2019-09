Viceministro pide sancionar al policía que filmó al gobernador de Oruro

El viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, se refirió este viernes al uniformado que difundió un video que muestra al gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, en estado de ebriedad y aseguró que corresponde "una sanción disciplinaria, porque la normativa policial no permite que un funcionario pueda publicar una filmación propia de su trabajo"

En redes sociales comenzó a circular en pasados días una grabación que muestra cómo un agente de la institución del orden conduce a Tránsito de Tarija a la autoridad departamental, debido a que se encontraba borracho al interior de un motorizado de propiedad del Estado.

El viceministro consideró que la "intencionalidad" también "amerita un reproche", debido a que lo que hizo el agente "no se enmarca dentro de los protocolos" y agregó: "que se haya grabado y publicitado, ya tiene otro trasfondo, entonces ese es un mal procedimiento policial".

Video del hecho:

Dentro de la filmación se ve al gobernador alcanzar su celular al uniformado, indicándole que estaba en el teléfono el comandante de la Policía de Oruro. El hecho se habría registrado el 24 de agosto.

"Yo no he tomado bebidas alcohólicas en la movilidad, no estaba manejando (...) Pido a la población que evalúe el video y saque sus conclusiones, no es correcto la injusticia con mi persona", solicitó Vásquez en las últimas horas.

Quiroga explicó además que existe un proceso disciplinario anterior abierto contra el uniformado, por el cual se determinaría su baja de la institución del orden y anticipó la investigación de las circunstancias en las que se realizó el video.

