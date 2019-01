Vice sobre Tezanos: 'Uno no es como WhatsApp que sabe de tus emotividades'

Señala que la mayoría del MAS, que eligió a David Tezanos en el Legislativo, no podía saber que sucedería algo así. El vicepresidente Álvaro García Linera calificó de lamentable lo que ocurrió con el ahora exdefensor del Pueblo, que renunció tras ventilar un tema privado desde un espacio público.

"Uno no puede controlar los temas de actividad personal, uno no es como el WhatsApp que sabe el desarrollo de tus emotividades, los algoritmos si lo saben, las personas no lo saben y aquí ha habido un manejo lamentable de esta confusión entre asuntos personales y asuntos institucionales", justificó en conferencia de prensa.

Ayer el abogado dimitió ante las críticas que surgieron por una denuncia de maltrato realizada por su esposa Kary Arias, pero también frente a sus justificaciones, al acusar a la mujer de chantajes y comparar su caso con el de Evo Morales y Gabriela Zapata.

García Linera anticipó que el martes tendrá lugar la sesión de diputados y senadores que elegirá a un defensor interino de entre los tres delegados adjuntos que existe en este momento, Ximena Miriam Fajardo Navarro, Nadia Alejandra Cruz Tarifa e Israel Adrian Quino Romero.

"Queremos acordar en bancadas las características de la convocatoria, pero creo que saldrá pronto. El martes la elección del interino y las siguientes semanas la convocatoria para la elección regular ya del defensor", agregó el vicepresidente.

Ratificó que "en unos meses (saldrá la convocatoria), hasta que tengamos la nueva convocatoria con los procedimientos que corresponde, realizar una evaluación de méritos. Veremos la parte legal, tengo la impresión de que cuando la Asamblea elige a un nuevo defensor, correran los seis años de gestión".