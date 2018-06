'Vice' dice que Mesa lanza señuelo en caso Quiborax y reitera acusaciones

Álvaro García Linera afirmó hoy que el expresidente, Carlos Mesa, lanza un "señuelo" al hacer referencia al asesor del Gobierno de Chile con el que se "pactó" el caso Quiborax, en el que el Estado tuvo que pagar 42,6 millones de dólares como compensación a la reversión de concesiones mineras.

"El señor Carlos Mesa saca esta información como un señuelo para despistar de un tema central, que es el siguiente, qué bien que se hayan recuperado esas áreas del salar de Uyuni y que mal que se lo hiciera de mala manera", aseveró en conferencia de prensa.

Ayer el también vocero de la causa marítima aseveró que el procurador General del Estado, Pablo Menacho, rubricó un acuerdo con el representante legal de las empresas Quiborax y Non Metallic, Andrés Jana, quien también es asesor de Chile en el juicio por demanda marítima en la Haya.

"Me provoca no sé que tipo de actitud la posición del señor Mesa, el señor Mesa debe recordar que la Chile actual es muy parecida a cómo era Bolivia cuando él gobernaba, los miembros del Gabinete y los funcionarios de alta envergadura eran también empresarios", aseveró el presidente en ejercicio.

Mesa, a tiempo de revelar que el arbitraje que perdió Bolivia fue realizado con un documento falso, sostuvo que "llegamos al caso increíble de que el procurador General está dándole la mano y firmando una entrega de más de 42 millones de dólares, 50 veces el valor de lo invertido por Quiborax, nada menos que a alguien que forma parte equipo jurídico privado que apoya a Chile"

"Nosotros hemos encontrado ese documento, lo hemos enjuiciado al señor de Quiborax por una demanda que le iniciamos nosotros (...) Esa demanda no la encontró el señor Carlos Mesa ni su abogado curioso (Carlos Alarcón), no lo encontraron ellos, no está mostrando nada nuevo, está ventilando el proceso que nosotros hemos realizado", explicó García Linera.

El vicepresidente enfatizó que el centro del asunto no es la reversión de las concesiones sino la forma en la que se realizó. "El problema no ha sido recuperar los recursos sino hacerlo de mala manera, con un procedimiento que no ha sido legal", manifestó, detallando como en otras nacionalizaciones se pagó algo, pero se ganó más dinero.