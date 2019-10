Vice del MAS considera que Bartolina se 'disparó' al prever 'lucha armada'

Gerardo García, vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), consideró que Secundina Flores "se disparó" al hablar de una "lucha armada" si es que Evo Morales pierde en las elecciones generales del 20 de octubre.

"Seguramente algunos compañeros un poco se disparan, sin embargo, nosotros vamos se seguir tranquilos haciendo lo que sabemos hacer, trabajando en el campo, produciendo para alimentar a los bolivianos", dijo el dirigente, de acuerdo al reporte de radio Fides.

En la víspera, la ejecutiva de la Confederación de Mujeres “Bartolina Sisa” sostuvo que "nosotros tenemos la lucha armada, lucha en las calles, en las carreteras, tenemos pues esa lucha organizada".

La mujer anticipó que no se permitirá que los "racistas" y "federalistas" vuelvan al poder, advertencia que lanza a 12 días de los comicios generales, denunciando que los que "patearon" a campesinos son quienes buscan retornar al Gobierno.

García descartó ese extremo. "No, eso no es así, en ningún momento nosotros, no somos de los que vamos a amenazar a nadie, nosotros siempre, las organizaciones sociales, campesinas, hemos sido un sector pacífico que nos dedicamos a trabajar a producir para alimentar a los bolivianos, entonces nosotros no tenemos ese tipo de amenazas”, acotó, anticipando que respetarán los resultados de los comicios.

Conoce más sobre el tema: