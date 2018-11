Vice a orillas del Tipnis: 'Hay que darle carretera compañero gobernador'

El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó este viernes que el ciudadano beniano ahora reclama carretera e instruyó al gobernador de ese departamento, Alex Ferrier, atender esa demanda, recordando en su momento el rechazo que existía al proyecto vial por dentro del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

"Estamos en la orilla del Tipnis, necesitan carreteras y al Beni se le dijo que no necesita carretera, que viva ahí, abandonadito, que siga tomando agua del río, pero ahora no, ahora el beniano se puso de pie, dignamente, y dice que tienen derecho a tener agua potable, y ahora me están reclamando carretera, hay que darle carretera compañero gobernador, aquí, a nuestra gente y hay que llevar carreteras a todo el Beni porque también tienen el derecho al transporte", exclamó desde Camiaco, municipio de Loreto.

La segunda autoridad nacional reprochó que se critique al presidente Evo Morales por construir carreteras, atribuyendo a personas que tienen vehículos y viajan en avión el rechazo a la integración caminera.

"Me llama la atención que algunas personas, que no conocen Camiaco, que no conocen el Beni profundo, no quieren carreteras, le critican a Evo porque hace carreteras. Yo quisiera que vengan acá, que le pregunten a la señora, al joven porqué necesita una carretera. Nos critican porque hacemos carreteras, pero porque ellos viven en la ciudad, tienen movilidad, viajan en avión, no necesitan carreteras", agregó García Linera.

Anticipó que las autoridades departamentales y locales desarrollarán un proyecto para mejorar la vía que existe en ese municipio beniano. "Hay que mejorar su camino, lo va a hacer, contraparte de la alcaldesa, de tener el gobernador va a poner ahí de la plata para hacer su camino", explicó.

La polémica por el Tipnis recrudeció esta gestión, ante la visita de una comitiva del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, que vino a constatar si existen obras que después se interconectarán para dar lugar a la carretera.