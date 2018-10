Vice: 'El TSE no tiene que interpretar solo cumplir el fallo constitucional'

"Ante esas dudas que puede tener el Tribunal Electoral sobre qué hago, no dude, usted no puede dudar porque usted no interpreta, solo ejecuta lo que dice un Órgano Superior en el ámbito constitucional", afirmó hoy el vicepresidente Álvaro García Linera, sobre el veredicto que habilita a Evo Morales a una nueva repostulación.

La segunda autoridad nacional enfatizó que las autoridades del ente electoral no tienen nada que interpretar porque esa no es su función, solo hacer prevalecer el dictamen del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que declara como un derecho humano que una persona pueda postular de forma continua a un cargo electivo.

"Queda cumplir lo que ha dicho el Tribunal, porque quien interpreta la Constitución no es ni la Asamblea ni el Órgano Ejecutivo ni mucho menos el Órgano Electoral, solo el ente Constitucional puede interpretar", recalcó el vicepresidente.

Enfatizó que los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, en el que se impuso el No, ya fueron cumplidos completamente porque no se modificó el artículo 168 de la Carta Magna.

"Son dos cosas distintas, el referendo fue para modificar un artículo de la Constitución y la gente dijo de forma mayoritaria que no, que no se modifique ese artículo y la sentencia es sobre otro artículo, al principio de la Constitución, que se refiere sobre los derechos fundamentalísimos de las personas y ahí se metió el tribunal Constitucional".

El 8 de diciembre el Tribunal Electoral debe comunicar si acepta o no la candidatura del binomio Evo Morales-Álvaro García Linera de cara a las elecciones primarias del domingo 27 de enero de 2019.