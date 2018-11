Ven falta de preparación de la Policía para encargarse de cárceles

El exdirector de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Justiniano, cuestionó la falta de preparación de la policía para el control de los penales, luego de que el secretario de Gobernación de la cárcel de Palmasola fuera descubierto en poder de droga.

"Estamos con personal no preparado para Régimen Penitenciario, la policía rota en Régimen Penitenciario, entonces este personal no está preparado, si no que hacer turno, en realidad no hace una revisión por falta de preparación", manifestó la exautoridad.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Alfonso Siles, ordenó el cambio de más de medio centenar de agentes de Palmasola al conocer que un personal de confianza traficaba con droga en la cárcel.

Ramiro Llanos, también exdirector de Régimen Penitenciario, pidió sacar a la policía de los penales y poner personal civil, ya que en todos los años que están los efectivos del verde olivo, "el ingreso de droga, alcohol y corrupción" es frecuente.

"La Policía no ha podido administrar cárceles, no puede administrar cárceles, no podrá administrar cárceles, tiene sus años o sus días contados en cárceles, deben irse de las cárceles porque el personal civil tiene que asumir esta responsabilidad: psicólogos, médicos, trabajadores sociales", remarcó.

El mismo pedido lo hizo en su momento el defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto. Sugirió que sea el Ministerio de Justicia quien se haga cargo de los recintos penitenciarios para "romper con formas de organización criminal que surgen entre algunos internos y la Policía".