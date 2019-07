En vísperas del paro departamental de este martes, sectores como la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), la Federación de Fraternidades Cruceñas, y los Comités Cívicos Provinciales ratificaron su adhesión al paro departamental convocado por el Comité pro Santa Cruz. Sin embargo, desde la Asociación de Municipios Santa Cruz (Amdecruz) anticipan que no lo acatarán.

“Tenemos cerca de 2.000 juntas vecinales. Van a salir a las avenidas y rotondas más cercanas. Van a cuidar que la gente no transite en vehículos. En nuestras redes hemos pedido que no se cometan abusos, ni que se entre en confrontación. Que dejen pasar a las ambulancias, medios de comunicación y la Policía. Los policías nos provocan, pero hemos dicho que no los enfrenten”, expresó Walthy Égüez, representante de la Fejuve.

Por su parte, Stello Cochamanidis, representante de la Federación de Fraternidades Cruceñas, destacó que junto a la Fejuve y la Asociación de Comparsas Cruceñas (ACCC) son los principales brazos operativos para que el paro se acate. “Somos los que nos instalamos en las avenidas y resguardaremos que el paro se respete”, dijo.

Cochamanidis coincidió en que se pidió que no se consuman bebidas alcohólicas en los puntos de bloqueo, aunque lamenta que “no faltan personas inescrupulosas que lo hacen”, por lo que no se oponen al control policial.

De la misma manera, Alberto Áñez, representante de cívicos de las provincias, llamó a que todos los sectores se sumen a la protesta. “En las provincias habrá bloqueo de carreteras en las cinco macroregiones. Empieza en Cuevo, Camiri y Abapó en Cordillera; en los valles desde Comarapa hasta La Guardia; en el norte integrado Yapacaní y Valle Sánchez; en la Chiquitania será desde Cotoca, Pailas y Quijarro, del otro lado San Ramón, Guarayos y San Matías”, precisó.

Amdecruz impedirá bloqueos

En contraparte, Rodolfo Vallejos, presidente de Amdecruz y alcalde de Cabezas por el MAS, afirmó que consideran que la medida de presión atenta contra la economía de la región y contra la democracia, debido a que al pedir la renuncia de los vocales electorales ponen en riesgo la realización de las elecciones generales de octubre.

“Los 55 municipios del departamento no vamos a parar, vamos a trabajar normalmente. Tampoco vamos a permitir ningún bloqueo. Vamos a disponer de las intendencias municipales y pediremos patrulleros a la Policía”, anticipó.

Para el burgomaestre del MAS el paro cívico “no es una demanda popular”. Adelantó también que mañana pedirán a la Gobernación cruceña que firme “de una vez” el acuerdo para que funcione el Seguro Universal de Salud (SUS), ya que el departamento es el único que no lo tiene funcionando y eso afecta a los municipios.

Antes, Áñez, representante cívico de las provincias, había dicho que “solo dos municipios se oponen al paro”, y lo hacen porque son masistas. “El que no para es porque está con Evo Morales. No es pecado ser masista. Pero que se saquen la capucha y se lo digan al pueblo boliviano. Que no estén agazapados. No es momento de esconderse, es el momento de defender la democracia”, dijo.