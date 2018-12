Vargas propone regular redes sociales ante el 'libertinaje de expresión'

Admite que existe la idea de hacerlo, pero no ahora por la coyuntura electoral. Alejandro Vargas Rico Toro, director general de Redes Sociales del Ministerio de Comunicación, considera necesario que Bolivia cuente con una regulación a los contenidos que se comparten en las plataformas de internet.

En medio del II Foro de Gobernanza de Internet Bolivia, el funcionario público que ayer en la mañana se "agarró" a gritos con bloqueadores del 21F, también planteó la necesidad de dotar a la Policía Boliviana de la más alta tecnología para que persiga a quienes incurren en delitos en esos espacios.

"Las redes son el campo de la realidad social, como cualquier otro campo es sujeto de ser regularizada por los estados (...) Hay riesgo, como en todo, pero no por eso hay que dejar de hacerlo, es una responsabilidad del Estado regular las redes. Hoy sería un desatino hacerlo ahora en un contexto electoral, porque la mala política usará eso en desmedro de los ciudadanos, que tenemos derecho a que se nos proteja en las redes sociales", afirmó.

Afirmó que el tema fue debatido en instancias de Gobierno. "Debe haber una regulación desde el enfoque de protección a los derechos, eso es lo que debemos lograr que se comience a debatir sobre todo desde la Asamblea. Consideramos que es necesario", recalcó.

"En las redes no solo existe libertad de expresión sino existe un libertinaje de expresión. Hay que diferenciar, las redes sociales han sido muy mal usadas por mucha gente, creen que el derecho de libertad de expresión es hacer apología de la mentira, del terrorismo, de la violencia, del crimen. Lastimosamente muchos periodistas incurren en una falta de ética y comienzan a hacer ese tipo de apologías en cualquier escenario en el que se presenten", criticó Vargas.

Aguarda que dentro de la campaña electoral se imponga la ética en las redes sociales "y no la mala educación, perversión, denigración, como la que tenemos ahora. No está bien meterse con su familia, con su figura, eso no es hacer buena política y ganar así no es ganar, perdemos todos".

"Los bolivianos tenemos que luchar para que esas redes no se las apropien la gente que quiere hacer daño, esas redes deben ser apropiadas para el beneficio de todos y no para estar haciendo 'ciberguerras', apologías de la mentira, de la mala educación, eso es realmente detestable. Yo cuando veo personas que hacen eso en redes, por un principio de respeto a su libertad de expresión, hasta hace poco los dejaba, hoy en día hago campaña para bloquearlas. Hay que sacar a los que insultan", acotó el director.

También planteó que "un segundo tema es lograr una soberanía sobre nuestro ciberespacio, hoy en día nos pueden atacar desde África o desde cualquier parte del mundo, y no tenemos la posibilidad de defendernos, es muy fácil para cualquiera entrarse a nuestras redes, a la Contraloría, a las cámaras de seguridad, el control de las fábricas y es necesario que este país cuente con soberanía cibernética".