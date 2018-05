Urquizu afirma que es momento para desbloquear Chuquisaca

El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, afirmó hoy que es momento que se levanten los bloqueos en ese departamento. Consideró que un campesino "es más inteligente" que un citadino, en referencia a la estrategia sobre la defensa del campo Incahuasi.

"No hay motivo para que siga bloqueada la ciudad de Sucre. Es momento que Chuquisaca sea desbloqueado, los de las provincias me han dicho que si presento el amparo, inmediatamente se desbloqueo", aseveró la autoridad de esa región del país.

Recordó que cuando conversó con dirigentes del Comité Cívico, ellos coincidían en realizar un paro contundente entre el campo y la ciudad por unos dos a tres días, pero no extender de forma indefinida la medida de presión por límites y regalías.

"Meter un paro indefinido 10 días, que sus asesores del Comité Cívico no estaban de acuerdo y que ahora vamos en un paro de 12 días. Que grave, yo pienso que el campesino es más inteligente que un citadino, verdad, que pena. Yo que no he entrado al colegio, tengo conciencia por mi pueblo", manifestó el gobernador.

Ratificó que si la turba violenta que lo persiguió hace algunos días y lo llamó "traidor", lo alcanzaba, hubiera muerto; lamentó además que jóvenes actúen de forma violenta e intentaran quemar el comando departamental de la Policía en Sucre.