Uno de los detenidos por emboscada dice ser parte de un sindicato cocalero

Asegura que existirá mano dura. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que uno de los 10 detenidos por la emboscada a efectivos de Umopar en el Trópico de Cochabamba dijo ser integrante de los sindicatos de producción de coca en el Chapare.

"No nos interesa si son o no de sindicatos, el trabajo nuestro es identificar a toda persona que esté involucrada en actividades del narcotráfico (...) De estas personas que han sido detenidas, solo una declaró que pertenece a un sindicato, las otras aún no han declarado y las investigación seguro determinará si son o no de algún sindicato", señaló en conferencia de prensa la autoridad.

Tras una audiencia de medidas preventivas el fin de semana, siete fueron remitidos a diferentes centros carcelarios, mientras que tres lograron medidas sustitutivas. Existen cinco prófugos y otras labores de inteligencia.

"Está pendiente dar con el paradero de cinco personas. Se han realizado allanamientos a sus domicilios y hemos encontrado documentos, pero estas personas aún están prófugas (...) Se está trabajando en otros posibles nexos para que puedan ser aprehendidos, estamos hablando de dos pilotos civiles".

Manifestó que "la investigación decantará (si son narcotraficantes), tenemos una referencia de que hay un involucramiento directo en tráfico de drogas de una familia de estas personas y que otras estuvieron haciendo cobertura en tareas de seguridad. La investigación definirá responsabilidades, pero todos deben ser procesados por tráfico de drogas".

Ratificó que serán drásticos "contra cualquiera que esté involucrado en actividades del narcotráfico" y reiteró que "el núcleo central del operativo ya fue cumplido exitosamente ahora estamos priorizando una labor de inteligencia y según la información que recibamos tomaremos la decisión de desplegar más contingente".