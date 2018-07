El gerente de la empresa estatal 'Mi Teleférico', César Dockweiler, informó hoy que una falla humana causó el embotellamiento de cabinas en la línea blanca de ese servicio de transporte por cable. Existirán sanciones disciplinarias contra los funcionarios involucrados.

"Un incidente como el que ha ocurrido es provocado por una cadena de hechos. Este incidente ha ocurrido por falla humana. Más o menos a las 23:00 horas del 15 de julio, cuando se hace el cambio entre el equipo de operaciones y el equipo de mantenimiento, se pidió que se deje el sistema seccionado, es decir, que se divida la línea en dos, para hacer eso, hay que levantar el tren de ruedas que mueve las cabinas, mismo que no fue bajado luego de la operación de mantenimiento desocupada", explicó detalladamente el representante.

Conoce más:

Afirmó que el encargado de mantenimiento no cumplió con los procedimientos que estaban establecidos y enfatizó que algo similar no ocurrirá cuando el sistema funcione con pasajeros, debido a que se cuenta con personal en todas las estaciones y porque no existe movimiento de cabinas cuando el tren de ruedas está arriba.

Video de la conferencia de prensa del titular:

"Cuando hay errores humanos esto debe ser traspasado a un proceso disciplinario y se sacará las conclusiones de la investigación y se definirán sanciones, que van desde llamadas de atención, sanciones pecuniarias e inclusive el retiro del personal", agregó el gerente.

Lea también:

Respecto al problema que existió con un ascensor, Dockweiler dijo que eso corresponde a otra empresa. "El 20 de junio, más o menos a las ocho de la noche, uno de los ascensores estaba descendiendo y sin tener un causa, el ascensor se frenó, no cayó, porque si eso pasaba las consecuencias serían fatales", aseveró.

Adelantó que dicho elevador está desactivado y se pidió un informe a los representantes de la empresa de ascensores y también a los fabricantes, mientras que los involucrados en el embotellamiento son siete personas con diferente grado de responsabilidad.