Una encuesta le da cinco puntos de ventaja a Mesa sobre Evo en primera vuelta

El candidato y expresidente Carlos Mesa, cuenta con cinco puntos de ventaja en intención de voto para las elecciones presidenciales en 2019 sobre el mandatario boliviano, Evo Morales, según una encuesta que este domingo difunde el periódico Página Siete.



La encuesta se realizó del 17 al 20 de noviembre, antes de cumplirse el plazo de registro de los binomios presidenciales ante el órgano electoral, tiene una muestra de 800 entrevistas a mayores de 18 años en las nueve capitales departamentales, más El Alto, la segunda ciudad más poblada y 31 ciudades intermedias.



El sondeo realizado por Mercados y Muestras para el periódico boliviano Página Siete tiene una confiabilidad de 95 % y un margen de error de 3,47 %.



El estudio muestra que un 34 % de los encuestados votaría por Mesa de la alianza Comunidad Ciudadana frente a un 29 % que lo haría por Morales del Movimiento al Socialismo (MAS) y 10 % por el empresario Samuel Doria Medina, que anunció esta semana que no va a participar de las inéditas primarias en Bolivia ni en las elecciones generales.



Un 4 % votaría por el expresidente Jaime Paz Zamora, candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), mientras que un 3 % por el candidato de la Unidad Cívica Solidaridad (UCS), el también exmandatario Víctor Hugo Cárdenas, según la encuesta.



Un 2 % votaría por el actual gobernador de La Paz, Félix Patzi, que representa al Movimiento Tercer Sistema (MTS).



La encuesta también señala que ese 10 % que votaría por Doria Medina, un 5 % sufragaría por Carlos Mesa en caso que no se presente el empresario a las elecciones, y el 1 % respaldaría a Morales, mientras que en porcentajes menores votaría por Jaime Paz y Víctor Hugo Cárdenas.



El sondeo también plantea el escenario de una segunda vuelta en la que vencería Mesa con una diferencia de 15 puntos.



Según la muestra, el 51 % apoyaría a Mesa, mientras que el 36 % al actual mandatario, el 9 % no apoyaría a ninguno y el 4 % no sabe o evitó responder la pregunta.



La consulta también formuló la pregunta "si Evo Morales pierde las próximas elecciones presidenciales, ¿usted cree que entregará la presidencia?" a lo que el 45 % de los consultados expresaron que no, el 42 % que sí y el 3 % no respondió.



Los nueve binomios presidenciales deben someterse a un proceso de primarias ante los militantes de sus partidos que se realizará por primera vez en el país y luego a las elecciones generales en 2019.



Las elecciones primarias están fijadas para el 27 de enero del próximo año y el próximo 8 de diciembre el Tribunal Supremo Electoral definirá las candidaturas habilitadas para las primarias.



Mesa envió esta semana una carta a ese organismo electoral solicitando que se cumpla el artículo constitucional que impide que Morales sea candidato en este proceso electoral.



Un referéndum en 2016 negó la posibilidad a Morales a reelegirse, sin embargo; un fallo del Tribunal Constitucional del país emitido el año pasado habilitó la nueva candidatura de Morales, bajo el argumento de que tiene el derecho de ser elegido y del pueblo a elegirlo, en base a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.



El sábado dos marchas comenzaron en defensa de la democracia y los resultados de ese referéndum.