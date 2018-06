Un viaje a las entrañas de Carlos Valverde; se apresta a destapar otro negociado

El polémico Carlos Valverde Bravo no está dispuesto a doblegarse a la presión y al acoso de los poderosos por sus investigaciones periodísticas que ponen al descubiertos escandalosos hechos de corrupción.

En una entrevista con EL DEBER Digital, el periodista contó que en determinado momento se ha sentido clandestino e ignorado, pero que entiende que los dueños de medios y periodistas no tienen porque poner en riesgo lo que tienen por hablar con él. Confesó que no le da vergüenza que algunos amigos le regalan dinero . Presume que muchos tienen miedo y hasta pánico al Gobierno nacional cuando hay que abordar denuncias de corrupción o asumir una posición crítica. De Santa Cruz, afirmó que le falta lograr mayor peso político en el país y que la institucionalidad o los poderes públicos cruceños están muy corrompidos. De tener una veintena de profesionales trabajando en su productora, que movía de cerca de 20.000 dólares mensuales, ahora son tres y él para seguir desarrollando sus programas periodísticos.

Cómo destapa los escándalos. "Es solo saber escuchar. Si alguien me dice algo más o menos interesante, de forma inmediata lo anoto, después me meto a internet a buscar los temas y me agarro de lo que hallo para verificar". Para él, ahora ya no se buscan las primicias, sino destapar hechos.

Son las redes sociales en las que aparecen las primicias, a veces muy disparatadas y en otras con responsabilidad. Descarta que le entreguen los casos cerrados en sobres, reconoce de vez en cuando alguien le pasa un dato que sí o sí debe procesar por responsabilidad.

Valverde fue el que puso al descubierto el caso Gabriela Zapata-Evo Morales

Un nuevo negociado. Sentado en un pequeño escritorio en su oficina, en la que tiene colgada las tapas de sus primeros libros, para él los eróticos, y fotos de los artistas de su preferencia, en una de las calles céntricas de Santa Cruz de la Sierra, Valverde nos revela que ya tiene terminado un trabajo periodístico que destapa "un negociado de 30 millones de bolivianos". "Lo estoy repasando, debo aprenderlo bien para cuando llegue el momento de publicarlo. Seguro volveré a estar en la mira del Gobierno nacional".

Santa Cruz y la corrupción. Los temas cruceños son ineludibles para el radialista y el conductor de televisión. "En lo empresarial vamos bien, Santa Cruz es una tierra de progreso constante, aunque debo decir que la institucionalidad está floja y los poderes públicos están corrompidos. Si en lo empresarial estamos bien y en lo público mal, quiere decir que hay una convivencia para aprovecharse. Alguien corrompe al poder público. Cuesta no hallar corrupción en las entidades públicas, quizá en la Gobernación cuesta, pero habría que hurgar y sin duda algo podemos encontrar".

La Alcaldía cruceña mueve 2.000 millones de dólares cada cinco año y hay que gastarlos, remarca. "Estimo que la ciudad es 200 millones de dólares más cara de lo que debiera costar por año, ya que se paga el 10 por ciento por obra que se inicia. Por eso digo que no es posible que los amigos de las autoridades se privilegien con obras. Los amigos son para verlos en la fraternidad, la comparsa o en tu casa, no para privilegiarlo en el trabajo. Hay que darse cuenta que estamos en el siglo 21. Se van a enojar conmigo las señoras del Uboldi por lo que voy a decir: varias amigas de Sosa (por la presidenta del Concejo) tenían contrato con la municipalidad sin la capacidad necesaria.

La venta de sus libros es una fuente de sus ingresos. Foto: Hernán Virgo

Repite "es vital, pero vital" definir el destino que se debe dar al dinero. "Miremos a Tarija, que en un año ha recibido más plata por regalías petroleras que Santa Cruz desde los años 60. ¿Qué tienen los tarijeños ahora? nada", Santa Cruz tuvo el plan Bohan, elaborado por una misión económica de Estados Unidos para Bolivia, que se trabajó y ayudó al desarrollo económico y social, especialmente en el oriente. También considera clave el Plan Techint, elaborado en 1960 con el propósito de construir Santa Cruz de la Sierra.

Caso Rózsa midió el temple. Para Valverde, que admite no haber avanzado lo suficiente en política, pues Rolando Aróstegui vetó su ingreso al Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) en 1977 por una huelga, pero en 1988 se integró a ese partido, y años después no logró ser elegido cuando postuló por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), las logias se vinieron abajo con la conjura con el Rózsa en 2009, fue el triunfo político-militar del Gobierno de Evo Morales. "Ahí se notaron las carencias del liderazgo regional. Fue duro, se asustaron todos, cuando por el contrario había que tener temple suficiente para enfrentar el momento". Las logias hicieron buenas cooperativas y cuando saltaron al sector productivo también se ven los buenos frutos.

Líderes en la mira. Sobre los liderazgos, Valverde tiene su diagnóstico.

Percy Fernández pudo haber hecho mejor gestión. "Lo acompañé un tiempo cuando fue presidente del Comité pro Santa Cruz y en el inicio del relanzamiento del Movimiento Federalista Democrático. Creo que se ensimismó, ahora cree que es el comienzo y el fin de las cosas. Por eso la Alcaldía anda mal, siguen poniendo parches aislados a la ciudad, no soluciones en conjunto. Las ciudades ya son redes, un conjunto". Y ve complicado el futuro, porque cuando se vaya "el loco" (se refiere al alcalde Percy Fernández) y venga a gobernar un tipo serio estallará lo que ahora está mal.

Rubén Costas. De la Gobernación al mando de Costas "yo esperaba más un liderazgo político, se me antoja que la gente no lo eligió para ser administrador del departamento, lo cual lo hace medianamente bien. No hay presencia de Costas a nivel nacional. Es hora de tener cruceños cuya voz suene fuerte. No nos olvidemos que la lucha en 2007, 2008 y 2009 era por las ideas -la autonomía, los dos tercios- que encumbraban a los líderes. Santa Cruz tiene que ser fuerte en economía y en política".

Ronald Nostas. No quiso dejar fuera de su evaluación al presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, al señalar que contrario a los que critican su gestión, él considera que lo hace bien y le gusta. " (Nostas) Sabe que se debe pasar este momento duro, por eso en ciertos casos se hace el 'pelotudo' y en otros es firme. No tengo duda que los cruceños vamos a generar nuevos líderes".

Carlos Mesa. En el caso del expresidente de Bolivia y vocero de la demanda marítima, no le ha gustado su última afirmación: "Quien sabe" como respuesta a su probable candidatura a la presidencia. "Cuando uno dice que no será candidato, pero cuando lo acusan dice puede ser, eso no es ético. Además, tiene mucho anticuerpos en Santa Cruz por sus actitudes y su declaración del chip provincial en referencia a los cruceños, que mi entender fue una belleza de definición. Seguro que mucha gente se ofendió. Mesa tiene que decidirse para convencer a la clase media que puede ser en puente para tener un mejor presidente".

Samuel Doria Medina. "Yo le he dicho a Doria Medina que no trate de hacerse el líder de las masas, sino que muestre su conocimiento, aunque ya sabemos que los políticos en general buscan ser los grandes líderes de masas, algunas veces sin tener carisma". No lo ha visto bien su propuesta de convertir el nuevo Palacio de Gobierno en un hospital de especialidades. "Sabe que para construir un hospital se debe planificar desde la base, no es un asunto de improvisar".

Su estudio. El espacio que utiliza para trabajar. Foto: Hernán Virgo

Evo Morales. Para Valverde el presidente no tiene el camino libre para repostularse, porque falta que Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haga justicia con un fallo en contra de la candidatura del jefe del MAS. "Un error de los magistrados del Tribunal Constitucional no pueden hacer cuestión de Estado, ya está revertido en lo legal eso de que la reelección presidencial es un derecho humano". Piensa que el liderazgo de Evo no está agotado, pero si cada vez más cuestionado por los casos de corrupción y el narcotráfico. "El Chapare es el santuario del narcotráfico". Lamentablemente el mandatario está llenando sus carencias que tenía antes de llegar al poder, sino miremos sus actuaciones futboleras en el país. Cuando va a Europa visita al Real Madrid para que le den una polera con su nombre. "Seguramente soñaba volar, por eso se compra un avión usado en $us 38 millones y se construye un palacio".

El oxígeno de las redes. En principio Facebook le parecía fatuo, ahora piensa distinto y cree que las redes son la alternativa para escapar del olvido al que lo tienen sometidos la mayoría de los medios de comunicación tradicional. Ya cobra algo más de 100 dólares por las reproducciones de sus videos en Youtube. Tiene más de 5 millones de visitas al año en sus publicaciones en la red de Mark Zuckerberg y más de 250.000 seguidores en Twitter. Apuesta a dar el salto con un periódico digital. "Ya están trabajando el proyecto gente que sabe de esto, aprovechando que un amigo quiso apoyarme con financiamiento. Vamos a seguir, no van lograr callarme".

Con una capacitación en periodismo de investigación y medios digitales en Editorial Perfil en Buenos Aires, anticipa que potenciará su trabajo mediático. "Estoy lejos de claudicar, me siento más desafiado".

Vive en modo resiliencia. Es absolutamente consciente que esta complicado recuperar los buenos momentos publicitarios de hace años. Su productora de programas de televisión, de radio y ahora de libros ante movía hasta unos 20.000 dólares mensuales, con la presión política en la actualidad redujo al menos tres veces. "Pero igual seguimos produciendo, no como nos gustaría si lográramos más ingresos. Para que te des cuenta del miedo que tienen los anunciantes, pese a que les ofrezco pasar gratis sus publicidades en mis tandas, pocos se animan. Los entiendo, les tienen miedo y pánico al Gobierno nacional".

¿Cómo genera sus ingresos?. "Vendo mis libros, hay gente que me compra y se lleva en cajas. No tengo vergüenza decir que algunos de mis amigos me regalan dinero y doy conferencias. No falta quiénes me piden que revise tesis, porque no decirlo hasta trabajos prácticos chequeo. Algunas universidades me han pedido que les de módulos, lo cual permitirá que ingresen unos pesitos". Se declara en modo de resiliencia, sobrevivir para después relanzarse.

El exilio en Argentina. Aclara que se fue por recomendación, al único que puedo nombrar en este caso es a Amalia Pando, que me dijo andate, te pueden detener porque vos sos el símbolo de la denuncia del caso Gabriela Zapata. Estuve cerca de 16 meses, al margen de la incomodidad de vivir en un ambiente pequeño, "no me quejo de mi estadía en Argentina porque conocí tres familias de bolivianos muy generosas y fantásticas que me ayudaron. Al experto en petróleo, Güimar Vaca Coca, que pronto vendrá a Santa Cruz. Es el esposo de Roxana Sittic, una periodista y diseñadora hace varios años fijó su residencia en Buenos Aires. Es dueña y creadora de la marca Sittic & Harb Hats, la cual diseña todo tipo de sombreros y tocados utilizando materiales importados, a Óscar Durán y a los esposos Jorge Giordano-Roxana Hurtado. Le hacían falta los amigos. "Como soy familiero y amiguero, extrañaba a los Chabacanos (comparsa y fraternidad a la cual frecuento desde 1972), en mi vida son fundamentales mi familia, con la que almuerzo todos los días. Por eso no acepto invitación a almorzar y los sábados son de mi madre (86 años), a la que la mimo y la hago reír.

Se cobijó en la lectura. "Me leí 34 libros en un año y medio. Me mandaban al teatro, pero finalmente me di el gusto de leer. Dicté conferencias, conocí a la diputada Lilita Carrió, que me invitó a dar charlas en su fundación. Me llevaron a hablar de narcotráfico a Rosario. De Argentina solo tengo agradecimiento".

Difícil cambiarlo. Carlos Valverde Bravo, nacido en Santa Cruz de la Sierra el 16 de marzo del año 1957 y egresado de Derecho de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en 1983, explica que el activismo lo lleva en la sangre. Recordó que viene desde antes de la creación de la república, pero que la vida de su papá (Carlos Valverde Barbery) lo marcó. Por eso somos como somos y puso como ejemplo a su hermano (Arturo, fallecido) participó en las guerrilla de El Salvador, integró el Ejército cubano y estuvo las luchas e Nicaragua.

El valiente se impuso. "Lo que más rescato de él (su padre) es su honestidad y su lucha política. Para mí está subvalorado. A los 20 años junto con Marcelo Quiroga Santa Cruz hicieron una interpretación del pensamiento Iósif Stalin, ex secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Era muy culto, pero la mayoría se quedaron con su valentía. Puedo decir que lo valiente se comió al culto".