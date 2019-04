Un sargento de la Policía cae con 125 kilos de droga en Oruro

Un sargento de la Policía nacional fue detenido este miércoles por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) junto a dos de sus hermanos, cuando se encontraban transportando 125 kilos de clorhidrato de cocaína en una carretera de Oruro.

El comandante general de la Policía, Vladimir Calderón, junto al ministro de Gobierno, Carlos Romero, dio detalles del operativo y lamentó que un uniformado esté involucrado en esta actividad ilícita.

El sargento fue aprehendido en flagrancia junto a dos de sus hermanos | Foto: Emilio Huáscar

“Debemos lamentar que entre los aprehendidos se encuentra un miembro de la Policía Boliviana, un sargento. Sin embargo, se tomó medidas inmediatas, no vamos a tolerar más ultrajes a nuestro uniforme verde olivo. Se ordenó un proceso sumario en flagrancia y se determinó la baja definitiva”, manifestó.

El policía cayó con 125 kilos de droga | Foto: Emilio Huáscar

El jefe policial indicó que la droga está valuada en $us 320.000 y los dos motorizados incautados, en $us 37.000; haciendo una suma total de $us 357.000.

El operativo, denominado Caihuasi, se realizó esta madrugada en el peaje de la carretera principal a Oruro.