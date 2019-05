Un presidenciable y tres binomios desistieron de la reunión con cívicos

Por lo menos un candidato presidencial y tres binomios, de las ocho alianzas opositoras, descartaron participar de la reunión convocada por el sistema cívico nacional, para hoy a las 9:00, en el Comité Pro Santa Cruz.

Los adversarios al Gobierno propusieron una agenda que contempla definir estrategias para defender los resultados del referéndum del 21-F e intentar consolidar la unidad para enfrentar a los candidatos del oficialismo, Evo Morales y Álvaro García Linera, en las elecciones marcadas para el 20 de octubre. Para este encuentro, el segundo en este año a convocatoria de los cívicos, se confirmó la ausencia del candidato presidencial Óscar Ortiz (Bolivia Dice No); así como de los binomios Félix Patzi-Lucila Mendieta, del Tercer Sistema; Israel Rodríguez-Faustino Challapa, del Frente Para la Victoria, y Jaime Paz Zamora-Paola Barriga, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Desistieron

La alianza Bolivia Dice No fue la primera en anunciar la inasistencia de su presidenciable, Óscar Ortiz, aunque adelantó que estarán representados en el encuentro por su aspirante a la Vicepresidencia, Edwin Rodríguez, que llevará algunas propuestas, que no fueron divulgadas. El vocero de la alianza y secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, justificó la ausencia de Ortiz aduciendo que cumple una gira por los departamentos de Pando, Chuquisaca y Cochabamba, donde ha suscrito acuerdos preelectorales con diferentes plataformas y agrupaciones ciudadanas.

No obstante, también mencionó que la etapa de construir alianzas se produjo entre octubre y noviembre del año pasado, pero fueron impedidos por el abanderado de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, que, a decir de Peña, “no quiere la unidad”. Gustavo Pedraza, acompañante de fórmula de Mesa, evitó comentar esta acusación.

Del lado de Comunidad Ciudadana, José Antonio Quiroga dijo que, al contrario de Ortiz, el candidato Carlos Mesa asistirá a la reunión de Santa Cruz y presentará algunas propuestas dirigidas a encarar las elecciones generales. Además, insistió en que Evo Morales y Álvaro García Linera están postulándose de forma ilegítima a un cuarto mandato de forma consecutiva, porque la mayoría de los bolivianos votó por el No a la reelección indefinida en el referéndum del 21 de febrero de 2016.

La falta de claridad en la convocatoria y un compromiso familiar fueron los dos factores que, a decir de Jaime Paz Zamora, influyeron para descartar su presencia a la reunión de hoy, a la que también fueron invitados el representante del Conade, Waldo Albarracín; la presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Bolivia, Amparo Carvajal, y el jefe del partido Unidad Nacional, Samuel Doria Medina. “Desgraciadamente, no entiendo qué se busca con esta reunión, con todo el respeto y las disculpas del caso al señor Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Pro Santa Cruz, a quien agradezco la invitación.

El problema de esas reuniones amplias es que se puede tener el enemigo adentro”, afirmó Paz Zamora, quien fue presidente del país en el periodo 1989-1993. En criterio del exmandatario, “la candidatura de Morales y Mesa es una sola con dos cabezas porque hay una vieja concomitancia entre ambos”. Además, dijo que el representante de Comunidad Ciudadana no quiere alianzas con nadie y no quiere megacoaliciones. “No veo el sentido de estar juntos en esa reunión”, insistió Paz Zamora.

Otro que se bajó del encuentro fue Félix Patzi. El gobernador de La Paz y candidato presidencial por el Movimiento Tercer Sistema informó de que no vendrá a Santa Cruz por dos motivos. El primero, porque para este fin de semana tiene previsto asistir a la elección y posesión de la mesa directiva del MTS en Buenos Aires, Argentina. En segundo lugar, considera que el pedido de unidad es inútil y que esta es una estrategia que solamente favorece al MAS. Por su lado, Israel Rodríguez, del Frente para la Victoria, señaló que no participará de la cita, pero enviará a su representante regional, el abogado Miguel Coya. Los que sí asistirán son los binomios Carlos Mesa-Gustavo Pedraza (CC); Víctor Hugo Cárdenas-Humberto Peinado (UCS), Virginio Lema-Fernando Untoja (MNR) y Ruth Nina-Leopoldo Chui (Pan.Bol).

Análisis

A juicio del director del Observatorio Político de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Daniel Valverde, los partidos políticos todavía tienen la oportunidad de consolidar una alianza para enfrentar al MAS en las elecciones generales, después de que la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, aclarara que no perderían su personería jurídica en caso de que desistan de participar en el proceso.

Además, según Valverde, no tiene sentido insistir con el discurso del 21-F porque fue “lacrado” con las elecciones primarias, en enero, en las que Evo Morales impuso su candidatura. Otra lectura tiene el exparlamentario y analista político Roger Cortez. Aseguró que el 21-F no está agotado porque en el país no hubo elecciones primarias, sino un ceremonial engañoso en el que se gastaron millones de bolivianos para habilitar la candidatura de Morales. Además, dijo que en la reunión de hoy puede surgir un canal de comunicación de la oposición, pero descarta la unidad.