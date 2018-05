Un paro cívico que ya asfixia a la capital del país

Los mercados cerrados y vacíos, las clases suspendidas desde hace siete días, el transporte con sus unidades cortando el paso en las distintas calles de la capital de país y la fábrica de cemento sin poder comercializar una sola bolsa, es el escenario que dibujaron las más de 160 personas que participaron en la Asamblea de Instituciones de Chuquisaca.

Durante el encuentro, representantes de la Cainco y del empresariado chuquisaqueño destacaron las medidas de presión, la unidad de los chuquisaqueños e indicaron que el sector no los dejará solos, aunque hicieron notar que la lucha se la debe hacer en Macharetí y en los Cintis.

Cintia Castillo tomó la palabra por los empresarios y rogó que la ciudad vuelva a las actividades normales, que ya no se puede seguir castigando a la población.

“Ya están faltando los alimentos y no se puede seguir así, sugiero levantar los bloqueos en la ciudad”, sostuvo, a lo que como respuesta obtuvo un rotundo no de los demás participantes.

Un representante de los odontólogos hizo notar que se debe dejar funcionar a Fancesa, la fábrica de cemento, pues es una de las pocas industrias que genera puestos de trabajo y recursos para el departamento. La respuesta fue un ruidoso no.

“El ciudadano de a pie se está cansando, no tiene alimentos que comprar y debe caminar mucho, no se puede seguir así”, señaló el profesional.

El representante de la Cainco, filial Sucre, indicó que el sector apoya las medidas de presión, pero se debe buscar un equilibrio para no seguir dañando la economía de la región, algo que también fue rechazado.

Firmeza y solidaridad



Durante el encuentro Rodrigo Echalar, presidente del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca (Codeinca), remarcó que ya no se puede dar marcha atrás y que el paro cívico indefinido sigue.



Echalar señaló que se debe continuar con la lucha y no esperar a las autoridades del departamento que a su juicio ya dieron muestra de que no defienden los intereses de la región.



“La pelea está en Incahuasi y también en la ciudad. Por eso mañana (por hoy) las distintas comisiones determinarán qué cantidad de personas destinan y por la tarde, tipo tres, marcharemos para despedir a ese grupo que irá a defender los intereses de Chuquisaca”, precisó Echalar.



Para poder cubrir la alimentación, los gremialistas, las juntas de vecinos y los privados ofrecieron ayudar con los alimentos, mientras que el transporte libre y pesado ofreció sus unidades para trasladar a la delegación.



Un participante pidió que los medios de comunicación los apoyen, por lo que se acordó que la Asociación Boliviana de Radiodifusoras filial Chuquisaca, en determinado horario informará a la población sobre el tema.

En detalle

Sin temor

Una representante de las esposas de los policías indicó que ellas también irán al megacampo gasífero y se pondrán en primera fila en los bloqueos.



Convicción

Desde el transporte pesado indicaron que recién empieza la lucha y pidió a los demás sectores no dar marcha atrás.



Renuncia

En un momento de la reunión los participantes empezaron a gritar y a exigir la renuncia del gobernador Esteban Urquizu.