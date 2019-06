Un exmagistrado que se declaró admirador de Evo y dos exministras juran como embajadores

El canciller Diego Pary posesionó este lunes como embajadores al exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani; a las exministras de Transparencia Institucional y de Salud, Nardi Suxo y Ariana Campero, respectivamente, y a la exdiputada, Romina Pérez.

A 16 meses de haber concluido su mandato como magistrado del máximo tribunal de justicia del país, Mamani aceptó asumir las funciones de embajador de Bolivia en Panamá, asimismo se comprometió a contribuir en la gestión del Ministro de Relaciones Exteriores.

"Reafirmo mi compromiso de contribuir a la gestión del canciller Diego Pary rumbo al cumplimiento de la Agenda Patriótica 2025", prometió la exautoridad, quien en las elecciones judiciales de 2017, fracasó en su intento de ser nuevamente elegido para el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Mamani en enero de 2017, en ocasión de la inauguración del año judicial, expresó de manera abierta su admiración por el presidente Evo Morales. "Me alegro que esté nuestro presidente, don Evo Morales Ayma, y admiro la gestión que ha desempeñado en esta última década. Solo (una persona) de la talla de él puede hacer una verdadera revolución en el campo de la justicia en un trabajo conjunto entre los tres órganos del Estado. Nosotros, como Órgano Judicial, no lo podríamos hacer; es imposible porque no está en nuestras manos", afirmó en esa oportunidad.

De ministras a embajadoras

El destino de la exministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, es Austria. La exautoridad ya asumió funciones como embajadora en la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra.

Suxo fue postulada el año pasado por el Gobierno para ser jueza de la CIDH, sin embargo, instituciones vinculadas a los derechos humanos y organizaciones opositoras rechazaron y objetaron su candidatura. No obtuvo respaldo en el pleno de la Organización de Estados Americanos.

La oposición sostiene que la exministra adoptó un papel de "persecución" a los opositores, pero no en el caso de militantes del MAS, durante su lucha contra la corrupción. Antes de partir a Austria sostuvo que "Bolivia es un país de diálogo y que lleva por delante la solidaridad con los pueblos".

La exministra de Salud, Ariana Campero, asumió las funciones de embajadora de Bolivia en Cuba. Tuvo permanentes tensiones con el Colegio Médico de Bolivia y el Colegio Médico de La Paz.

En su discurso de posesión sostuvo que gracias a la Revolución Democrática y Cultural dirigida por el presidente Morales, hoy Bolivia es reconocida. "Continuaré fortaleciendo las relaciones diplomáticas con Cuba".

Mientras que a Romina Pérez, que hasta hace poco ejerció la diputación, el Ejecutivo le asignó la representante diplomática de Bolivia en Irán. "Quiero hacer llegar mi agradecimiento al presidente Evo Morales por haberme confiado esta importante tarea de representar al país ante la República islámica de Irán", manifestó.