Un coliseo concluido en La Paz esperó tres años para que Evo lo entregue

El presidente Evo Morales reveló hoy que un coliseo concluido en el departamento de La Paz estuvo cerrado tres años bajo candado a la espera de inauguración. Instruyó a las autoridades locales que se usen todas las obras que ya fueron acabadas sin esperar su entrega.

"La semana pasada me dicen en la ciudad de La Paz que hay un coliseo que hace tres años habíamos terminado, el coliseo bajo llave hasta que llegue Evo, no voy a poder llegar, son miles de obras, imposible", dijo el jefe de Estado durante la entrega de la unidad educativa "Ignacio Calderón" en la zona de Tembladerani.

Morales reiteró que "hicimos varias unidades educativas en el país y gracias a la nacionalización podemos garantizar estas obras", explicando que antes se priorizaban establecimientos en el área rural y que ahora, en coordinación con padres de familia, se hacen entregas en ciudades, pese a ser competencia municipal.

"Me decían que ya estaba terminada la obra y no estaban pasando clases hasta que llegue Evo, es imposible llegar, terminan, usen las aulas, den funcionalidad a las infraestructuras, no esperen a Evo", agregó el primer mandatario.

La máxima autoridad nacional no especificó dónde se encuentra el coliseo que esperó tres años para ser inaugurado, pero ya en una anterior oportunidad llamó la atención a alcaldes por no usar las obras ya concluidas.

"Veo en algunos municipios que los campos deportivos están cerrados bajo llave, no hay mantenimiento, están abandonados (...) En algunas áreas rurales, es una verdad, en el coliseo solo los ratones juegan, digo dónde está nuestro alcalde, las asociaciones de deportistas", dijo la pasada gestión.