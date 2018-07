Un bocinazo reactiva movilización del 21-F y se proyecta pulseada con el MAS en Potosí

Una ruidosa manifestación en defensa de la votación del referéndum del 21 de febrero de 2016 -cuando el No a la repostulación de Evo Morales se impuso- recorrió anoche el segundo anillo de Santa Cruz de la Sierra ganando adhesiones de conductores a punta de bocinazos. Así quedó marcado el reinicio de las movilizaciones por el No a la habilitación del presidente para su tercera reelección de manera continua, después de que en mayo pasado la denominada “caravana por la democracia” aglutinó a plataformas ciudadanas que viajaron desde la capital cruceña hasta Buenavista.

Y con la manifestación de anoche, cuyos organizadores denominaron bocinazo, arranca una seguidilla de protestas en el país: hoy en Cochabamba, la llamada caravana por la democracia prevé recorrer a bordo de motorizados las ciudades de Cercado, Sacaba y Quillacollo para expresar el reclamo de respeto a los resultados de la votación del 21-F frente a la habilitación de la candidatura de Morales que el MAS logró a través de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el 28 de noviembre de 2017.

Luego vendrán Oruro y finalmente, durante los festejos patrios del 6 de agosto, las plataformas pretenden llevar sus reivindicaciones hasta Potosí, la ciudad que el Gobierno eligió para la ceremonia de Estado por los 193 años de la independencia de Bolivia. Allí quieren encarar al presidente y a toda la cúpula del poder político unos activistas que insisten en que el 51% del electorado nacional le dijo No a la reforma constitucional del artículo 168 y a la habilitación de Morales para 2019.

Para el partido del presidente, las manifestaciones de anoche, de hoy y las que vendrán, son insignificantes. En palabras del presidente de la Brigada Parlamentaria cruceña, Henry Cabrera (MAS), son apenas tareas que deben cumplir unos cuantos dirigentes de plataformas que financia Samuel Doria Medina, el jefe de UN.

“El bocinazo es insignificante para el MAS, igual que las otras protestas que han anunciado, pero son perjudiciales para la población”, sostuvo Cabrera, antes de asegurar que “Doria Medina le paga a unos 20 dirigentes, algunos de ellos ex masistas resentidos” que trabajaron o con el exconcejal Saúl Ávalos o en juventudes del MAS.



Le piden pruebas a Cabrera

La caravana de vehículos que encabezó el bocinazo, un grupo articulado por la plataforma ciudadana Promociones Unidas y la Federación de Fraternidades Cruceñas, supo encender la chispa para una manifestación que se hizo sentir sobre todo al llegar al monumento del Cristo Redentor.



Allí, Stello Cochamanidis, de la Federación de Fraternidades Cruceñas, dijo que si Cabrera es una autoridad seria seguramente presentará pruebas de sus acusaciones sobre financiamiento de partidos opositores a los activistas y que le tiene sin cuidado la opinión de un político que se niega a aceptar que más de 2,6 millones de electores le dijeron No a la repostulación de Morales en 2016.

La movilización copó uno de los carriles centrales del segundo anillo: el que va en dirección contraria a las manecillas del reloj. En una noche cruceña fría, entre 19:30 y 20:30, a este convoy de movilizados no le fue muy difícil conseguir la ruidosa adherencia de otros conductores y de sus bocinas. Así la posta quedó hoy en la Llajta.



La segunda ‘caravana’

Las plataformas de Cochabamba preparan una caravana que arrancará desde el Jardín Botánico de Cercado, marchará hacia Sacaba (una población que se considera bastión del MAS), girarán nuevamente y llegarán hasta Quillacollo, donde se prevé un mitin al mediodía. Así lo informó María Anelyn Suárez, que representa a la plataforma Las calles Bolivia.



Suárez explicó que esta caravana fue organizada entre más de 35 organizaciones que se reúnen mensualmente para planificar una manifestación cada mes y que ahora optó por esta manifestación.

Anoche, un grupo de activistas de la plataforma cruceña SOS Bolivia arribó a Cochabamba, a la cabeza de Eduardo Gutiérrez, para sumarse a dicha movilización.



Tensión antes del 6 de agosto

Pero la disputa respecto a la repostulación de Morales ayer no solo dio lugar al bocinazo’ También se dio un áspero intercambio entre el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, y monseñor Jesús Juárez. Como respuesta al pedido de Juárez para que el Gobierno no use “triquiñuelas” para eludir el voto del 21-F, el ministro mandó al monseñor a “dejar la sotana y ponerse el traje de político”. Con ironía, Juárez retrucó: “¿Pedir el cumplimiento de la Constitución, denunciar las violaciones a la Carta Magna y exigir se respete la decisión del pueblo soberano del 21-F es hacer política?”.



Asimismo, campesinos afines al MAS en Chuquisaca anunciaron que 500 de sus afiliados viajarán a Potosí, a la par del anuncio del viaje de 500 activistas de Bolivia dijo No de todo el país a esa misma ciudad. Cabrera dice que las plataformas deben respetar el festejo patrio así como el MAS, según él, no interfiere en las manifestaciones de los activistas del 21-F.

Cochabamba se alista para recibir la parada militar el 7 de agosto por los 193 años de las fuerzas armadas



Con el eco de las movilizaciones del 21-F de fondo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Yamil Borda, confirmó que la parada cívico-militar en homenaje a los 193 años de creación de la institución castrense será en la ciudad de Cochabamba el 8 de agosto.



Será dos semanas después del paso de la Caravana por la Democracia por esa ciudad, organizada por activistas que defienden el respeto al voto del 21 de febrero de 2016. Borda afirmó que será un acto cívico-militar para ratificar el compromiso de defender la patria que tienen los bolivianos, desde los guerrilleros de la independencia.



“El 8 de agosto será un acto trascendental de reafirmación de civismo y patriotismo que han sentido los antepasados y ahora mucha gente que es el pueblo uniformado y en armas realizará compromiso en el aniversario de la independencia y la creación de las FFAA”, manifestó.



Calculó que en la parada militar participarán al menos 25.000 personas entre indígenas, campesinos, movimientos sociales y efectivos militares. A su turno, el diputado del MAS Henry Cabrera pidió a los activistas respetar esta actividad y no incurrir en provocaciones.