Un bebé nace con el cráneo incompleto en Guayaramerín

En Beni se registró un caso de anencefalia, una malformación por la cual no terminan de cerrar las partes óseas que cubren el cerebro, además de haber nacido con labio leporino y un dedo demás en el pie.

El nacimiento se registró la semana pasada, en el hospital materno infantil de Guayaramerín y al momento la salud del bebé es estable, informó Dorian Arias de radio Bambú, a través de la red Erbol.

Se presume que la madre de este pequeño fue infectada con el virus del Zika, ya que en el inicio de su embarazo presentó síntomas de la enfermedad, entre ellos fiebre, por lo que personal de salud realiza las investigaciones correspondientes.

Orlando Vargas, pediatra del hospital Materno Infantil, comunicó: “tenemos un niño con el diagnóstico de anencefalia. Es un cuadro donde el tubo neural, en su momento oportuno, no ha cerrado en la parte superior. Entonces este niño no tiene (completo el) cerebro, no tiene la parte ósea”.

De acuerdo al reporte el menor, respira por cuenta propia y se alimenta de manera normal.

Conoce más sobre el tema: