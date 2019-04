Un abogado dio choque eléctricos a una persona por una deuda de Bs 150

Un video que fue grabado con el objetivo de denunciar la violencia ejercida en su contra por parte de un presunto abogado identificado como Luciano Marín Ramírez, muestra al jurista propinándole golpes y usando un arma eléctrica (torito) para amedrentarlo, según difunde el periódico cochabambino Los Tiempos.

“Doctor quiero salirme de aquí, ábrame su oficina, es mi documentación y me la puedo llevar (…). Ábrame doctor quiero irme, quiero irme, no puede encerrarme doctor, no me puede tener aquí, me quiero salir de aquí”, dice la supuesta víctima.

“Paga y te vas a ir ahorita, apura tienes que pagar, tampoco te puedes ir así (…). Vas a ir con la Policía, atrevido siéntate ahí, qué te pasa c... (…). Te voy a enseñar, estás en una oficina”, expresa el presunto abogado mientras ejerce violencia contra la persona que pide su liberación.

Sobre el caso, el comandante departamental de la Policía, Raúl Grandy, y el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Yuri Tapia, consultados por este medio, afirmaron no tener conocimiento del hecho por el momento.

Se trataría de un caso similar al de Jhasmani Torrico Lecrere, quien es imputado por ejercer torturas, además de ser parte de un presunto consorcio de jueces, fiscales y policías.

Niega las acusaciones

Ramírez, denunciado por uno de sus clientes por haber ejercido violencia en su contra con un arma eléctrica para cobrar una presunta deuda, negó hoy las acusaciones y dijo que esta persona pretendía robar documentación de su oficina.

“El momento cuando él pretende llevárselos (los documentos), ya un poco molesto yo porque no podía (él) hacer eso, levanté ese torito que me he comprado en la cancha, pero en ningún momento le impacté, porque solo le hice asustar (…). Él ya me estaba amenazando y yo tenía que defenderme”, afirmó en entrevista con ATB.

Video del hecho:

Denuncian a un nuevo abogado torturador en Cochabamba. Con un torito amedrentó a uno de sus clientes para que le pague sus honorarios. Vea las imágenes que circulan por las rrss. pic.twitter.com/FXlvwjRvPh — Brújula Digital (@BrujulaNoticias) 29 de abril de 2019

Conoce más: