Álvaro Elías, abogado del subteniente Cristhian Casanoca Condori, presunto autor de la muerte del estudiante Jonathan Quispe, confirmó que su defendido estuvo presente en la carretera La Paz - Oruro, durante el conflicto de los cooperativistas, que dejó cinco mineros muertos por impactos de bala y el fallecimiento del exviceministro Rodolfo Illanes.

"Entendemos que subteniente dio una declaración a algún medio de comunicación en esa ocasión, y ha estado en varios conflictos, no solo en ese. El subteniente no estaba en el lugar donde falleció el exviceministro, son hechos aislados", explicó el jurista en entrevista con radio Compañera.

Videos y publicaciones confirman que el uniformado fue uno de los afectados por la dinamita y palos de la violenta reacción de los bloqueadores en agosto de 2016, en la población de Mantecani, aunque su abogado lo considera solo "mera casualidad".

El subteniente trabaja tres años dentro de la Policía Boliviana y ahora es imputado por el delito de asesinato, aunque desde su familia y la UPEA se rechaza que el efectivo actuara de forma "autónoma" al disparar el proyectil que acabó con la vida de Quispe.

"Queremos que se defienda en libertad, queremos desvirtuar los riesgos procesales y nosotros nos sometemos a la investigación", explicó Elías; mientras que desde la Fiscalía se pide la detención preventiva del policía.

"Me reservo la opinión en ese campo, decir si creen o no creen en la versión, no me corresponde. Él no se ha declarado culpable. En este momento es imposible que mi defendido se reúna con la familia de la víctima", agregó el jurista sobre los matices que existen en el caso.