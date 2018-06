UPEA radicaliza protesta y Gobierno lo acusa de hacer 'activismo político'

Actos vandálicos marcaron la jornada. Una nueva movilización de la UPEA terminó con intentos de toma a las instalaciones de Bolivia TV y la Defensoría del Pueblo. El Gobierno acusa a los movilizados de priorizar el "activismo político" antes de buscar una solución al conflicto.

Pese a estas declaraciones, el rector de esta casa de estudios superiores de El Alto, Ricardo Nogales, acudió la tarde de este martes a la Cámara de Diputados en procura de una reunión con la presidenta de este ente Gabriela Montaño, pero no la encontró, según dijo.

"Seguimos nomas con nuestras movilizaciones. Son testigos de que no nos dejan entrar, nosotros hemos venido para de una vez saber cuándo se retomará el diálogo, pero no hay nada", dijo a los medios de comunicación.

"Ataque delictivo"

Horas antes de este encuentro la ministra de Comunicación, Gisela López, condenó las protestas de los universitarios que intentaron tomar las instalaciones de Bolivia TV, lo que calificó como "ataque delictivo, cobarde y vandálico de manifestantes".

Además agregó: "Las autoridades de la UPEA, sus docentes, han percibido sus salarios a pesar de que no han estado trabajando, no han estado impartiendo educación como corresponde y eso nos hace ver que las autoridades de esta universidad han priorizado un activismo político en desmedro de la propia educación".

Por su lado, el ministro de Economía, Mario Guilén, dijo: "Ellos no muestran o no justifican para qué quieren el dinero. Cuando uno les dice para qué, ellos dicen 'denos y nosotros vemos para que usamos', eso no es correcto".

El conflicto

Las protestas de la universidad de El Alto ya llevan más de seis semanas. Esta institución educativa demanda mayor presupuesto y la modificación de las Ley de Cooparticipación Tributaria.

El conflicto ya se ha cobrado la vida de un estudiante de la carrera de Comunicación Social, Jonathan Quispe Vila (20), que participaba en una marcha de protesta el 24 de mayo del presente año. A causa de este hecho criminal un oficial de la Policía fue enviado a prisión.

A su vez, una marcha de alrededor de 700 estudiantes, docentes y administrativos partió ayer de Patacamaya con dirección a la sede de Gobierno y se espere ingrese a La Paz en las próximas horas, mientras que las autoridades insisten en conversar sin presión.

