UPEA mantiene protesta; solo dialogarán con Evo y piden apoyo de sus pares

No dan su brazo a torcer. La asamblea extraordinaria docente estudiantil de la UPEA definió hoy mantener y radicalizar su protesta por mayor presupuesto, y solo dialogar con el presidente Evo Morales y los titulares de Diputados y Senadores, a quienes exigen modificar la Ley de Cooparticipación Tributaria. Instan a que exista respaldo de otras universidades públicas del país.

Tras la masiva reunión realizada cerca de el centro de la ciudad de El Alto, determinaron dirigirse a bloquear el peaje de la autopista que une a La Paz con esa urbe. Piden que el encuentro con las autoridades sea en inmediaciones de la misma casa de estudios superiores y anticipan que pese a concretarse, no levantarán las medidas de presión mientras se conversa.

Esta jornada el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, calificó de un "fracaso" el paro de 48 horas que la UPEA y otros sectores realizaron en El Alto y ratificó que las puertas del diálogo con cinco ministros y dirigentes de sectores sociales están abiertas.

Otra de las determinaciones de la asamblea fue declarar "traidores" a los representantes de la Central Obrera Regional (COR) y a la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), afín al MAS, que asistieron al diálogo convocado por el Gobierno y que quedó en cuarto intermedio.

Los docentes y estudiante determinaron además solicitar la renuncia del Alto Mando de la Policía Boliviana por la muerte de Jonathan Quispe, a causa del impacto de una canica de vidrio; además ratifican la solicitud de dimisión de los ministros Mario Guillén y Carlos Romero.

"Poner condicionamientos ya no corresponde, decir este ministro sí, este no, ya no corresponde. La comitiva que abrió el diálogo con organizaciones sociales será la misma que lleve adelante un diálogo responsable con representantes de la UPEA", aseveró esta mañana Rada.