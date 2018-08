UIF publica cuentas de Evo y Álvaro y una exministra lo asocia con ‘hacer campaña’

“Yo no lo hice porque no tenía ninguna intención de seguir en la lógica que se planteaba de hacer campaña”, dijo Teresa Morales, directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), consultada por un periodista sobre por qué ella no renunció al secreto bancario cuando fue ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural (2011-2015) de Evo Morales, si el presidente y el vicepresidente Álvaro García Linera ya habían desistido de conservar ese derecho durante la campaña electoral de 2009. Todo sucedió ayer, durante la rueda de prensa que ofreció la directora Morales en la que informó de la publicación de las cuentas bancarias y de los movimientos financieros en el país de ambas autoridades.

Poco antes de las elecciones del 6 de diciembre de 2009, bajo asesoría del estratega electoral Wálter Chávez, el presidente Morales dijo que en su condición de “candidato a una nueva gestión de Gobierno” había renunciado al secreto bancario y que desafiaba a sus contrincantes a hacer lo mismo, según cita una publicación de EL DEBER. Nueve años después, los datos bancarios de Morales y García Linera son puestos en línea cuando falta poco más de un año para los comicios generales y mientras el MAS se dispone a habilitar una nueva candidatura a la reelección para Morales.

Entre algunas de las autoridades electas que también han planteado la renuncia a su secreto bancario está el líder de Sol.Bo y alcalde de La Paz, Luis Revilla, poco después de una acusación que se formuló en contra de su administración de parte de concejales del MAS. Algo similar ocurrió con el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, que planteó renunciar a este derecho de forma voluntaria, de la misma forma que Morales y García, de conformidad a lo que permite el artículo 20 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pero solo Revilla ofreció constancia de haber cumplido con el envío de una carta a la UIF para hacer efectivo el trámite.

La directora Morales no supo explicar por qué la UIF demoró nueve años en publicar las cuentas del presidente y del vicepresidente y se limitó a decir que ella acaba de asumir funciones. Asimismo, aclaró que en una segunda etapa se ofrecerá información respecto a si ambas autoridades registraron movimientos financieros en el exterior del país desde que asumieron sus cargos y que solo se puede transparentar las cuentas de sus entornos familiares si estos así lo autorizan.

Movimientos bancarios

Dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la UIF ha puesto a disposición de la ciudadanía un resumen ejecutivo de los movimientos financieros de los dos mandatarios. Un chequeo rápido permitirá saber que el 22 de enero de 2006, el presidente Morales disponía de un saldo de Bs 147.218,22. Eso es poco más de un tercio de lo que dispone hoy: Bs 406.391,93, de acuerdo con el registro del 4 de julio pasado.

En el caso de Álvaro García Linera, la UIF señala que el 22 de enero de 2016 el segundo hombre del Estado disponía de Bs 16.646,46. Es decir, más de la mitad de los Bs 27.922,48 que registró de saldo el 4 de julio de 2018.

Asimismo, el extracto de movimientos bancarios del vicepresidente registra dos créditos hipotecarios del estatal Banco Unión: uno de vivienda social por $us 56.572,82 y otro por Bs 1.234.800

De las reacciones

No todos tomaron la noticia de la misma manera. Mientras que la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, dijo que ella y su colega presidente del Senado, José Alberto Gonzales, están dispuestos a renunciar el secreto bancario para seguir el ejemplo de Morales, para el senador opositor Arturo Murillo, el anuncio de la UIF no es más que una “campaña burda” pensada en salvar la imagen del Gobierno y que si Morales y García quieren demostrar respeto por las leyes les correspondería anunciar que respetarán el mandato del referéndum del 21-F, donde ganó el No a la repostulación del presidente.

Menos ácido fue su colega opositor Wilson Santamaría, que le dijo a ABI que el transparentar sus cuentas es una decisión loable.

Evo Morales

Sus cuentas

Tiene cuatro cuentas de caja de ahorro y una tarjeta de crédito. Tres de sus cuentas (dos en el Banco Unión y una en el Banco Mercantil) fueron abiertas en 2006, en tanto que otra cuenta, en el Banco Unión, fue abierta en 2011.

MOVIMIENTOS

Solo una de sus cuentas está en dólares: la del Banco Mercantil, que registra un saldo de $us 54,645. En sus otras cuentas los saldos son de Bs 350.256, Bs 1.485 y otra, que registró movimientos solo hasta 2014, está en cero.

Álvaro García

LOS REGISTROS

Tiene cuatro cuentas: dos cajas de ahorro en el Banco Unión y una en el BNB, más una tarjeta de crédito del Banco Mercantil que no registra deudas. Las cuentas del Banco Unión se abrieron en 2011, una en dólares (pero no tiene saldo) y la otra en bolivianos (donde tiene casi Bs 24 mil). La cuenta del BNB, la tiene desde 1998, está en dólares y registró movimientos hasta 2012.

MOVIMIENTOS

En 2015, el ‘vice’ cerró tres cuentas en el Banco Mercantil en las que movió casi Bs 860.000.