UE dice que no estará en el acto de masas de cocaleros

El embajador de la Unión Europea (UE), León de la Torre Krais, no estará en el acto de proclamación que preparan los cocaleros en Chimoré por dos razones, la primera porque no participan en actos de política interna en los países y la segunda, porque no les llegó ninguna invitación.

"No participamos en eventos de política interna ni hemos recibido invitaciones para esto. Nuestra actividad institucional está alejada del proceso electoral boliviano", dijo el consejero de prensa de esta delegación, Walter Mur.

El vicepresidente de los cocaleros, Andronico Rodríguez, afirmó que enviaron invitaciones a seis embajadores para que asistan al acto de proclamación de Evo Morales y Álvaro García Linera, uno de esos invitados era el embajador de la UE.

Mur dijo que el embajador De la Torre no se encuentra en el país y que desconocen las declaraciones del dirigente Rodríguez.

