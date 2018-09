UCB: "Evaliz se graduó cumpliendo todos los requisitos académicos"

Mediante un comunicado, la Universidad Católica Boliviana (UCB) 'San Pablo' aseguró hoy que Evaliz, la hija del presidente Evo Morales, obtuvo su título de abogada cumpliendo con todos los requisitos académicos y administrativos prescritos por ley.

“La Unidad Académica Regional la Paz de la Universidad Católica Boliviana 'San Pablo', comunica a la opinión pública que la señorita Evaliz Morales Alvarado ha obtenido la Licenciatura en Derecho, otorgada por la Facultad en Derecho y Ciencias Políticas de nuestra institución cumpliendo, al igual que todos los estudiantes, con los requisitos académicos y administrativos prescritos por ley y por las normas y reglamentos de la universidad", detalla la casa de estudios superiores privada de la ciudad de La Paz.

El 1 de agosto la joven rindió su examen de grado para optar al título como abogada y obtuvo un puntaje de 80. El área de su defensa fue "constitucional-social" y su "profesor guía" fue Carlos Ricardo Crespo Torrico.

Su graduación tuvo lugar el 1 de septiembre, en medio de algunos gritos de 'Bolivia dijo No', pero también con muestras de apoyo. "Es la cara fascista y racista de los grupos en la ciudad. No se puede entender, la familia qué problema tiene, ¿qué delito comete? Yo sabía que estaba preparado y por eso no fui, para no dar oportunidad y pensando que por lo menos a mi hija Evaliz se iba a respetar", contó el propio Morales sobre ese incidente.

La aclaración de la Universidad Católica surge frente a diversos comentarios surgidos en las redes sociales, que señalan que Evaliz se tituló “sin asistir a clases” y con “amenazas” a quienes fueron sus docentes.