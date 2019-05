Tuto Quiroga insiste a la CIDH que inhabilite a Evo Morales

El expresidente Jorge Tuto Quiroga informó ayer de que mandó una nueva carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que trate la petición referida a la repostulación indefinida de Evo Morales. Sesiona en Jamaica del 3 al 10 de mayo.

“Espero que (en la CIDH) atiendan las solicitudes de Bolivia y las cartas y que no sean cómplices con el intento de violación constitucional que está perpetrando Evo Morales en Bolivia”, dijo Quiroga. El expresidente envió por octava vez una carta en la que pide que este órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA) eleve la opinión consultiva a la Corte de San José con el fin de que esta se pronuncie sobre la reelección Morales.

“Veamos que en estos días la CIDH haga su tarea y no guarde silencio cómplice como lo guardó en su momento en Nicaragua la OEA en 2011, en Venezuela en 2009, sabemos hoy las consecuencias”, resaltó el expresidente. Sin embargo, en febrero de este año, la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena y el comisionado de Perú Francisco José Eguiguren informaron a los diputados Wilson Santamaría y Rafael Quispe que se tratará la repostulación de Morales; sin embargo, este tema no se encuentra en el calendario. En el calendario de las audiencias de este ente que se realizarán entre el 8 y 10 de este mes, no figura la atención de este tema./ANF