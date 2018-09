Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, llegó esta tarde a La Haya proveniente de China para escuchar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda de Bolivia contra Chile en el diferendo marítimo.

El exmandatario comentó de entrada la visita del presidente chileno Sebastián Piñera a su homólogo estadounidense Donald Trump: “Primera vez que Trump dice algo que nos sirve”, dijo, al recordar la frase del polémico mandatario estadounidense que habló de los miles y miles de costa que tiene el país trasandino.

Para Tuto, es como decir que una extensión como la de la costa chilena, la aspiración boliviana de volver al Pacífico bien podría tener cabida, pese a que algunos lo hayan interpretado como un halago a los chilenos y un intento de devolver con una ironía las críticas del Evo Morales en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Sobre el fallo, Quiroga prefirió no especular ni adelantar resultado tras la decisión de Roberto Ampuero, canciller mapochino, de no venir a La Haya. Consideró que el resultado de mañana es trascendental y determinante para la historia de Bolivia y Chile: “Estamos en la corte más importante del planeta con el tema más trascendental para el país. Hay que tener un cauteloso optimismo, sin triunfalismos”, dijo.

Cuando se le consultó sobre la decisión de Ampuero de no venir al fallo, Quiroga lamentó la actitud chilena de primero querer desfigurar la demanda boliviana, de asegurar que se había pedido territorio en la Corte. “Pareciera que no han leído ni siquiera la carátula de la demanda”, dijo. “¿Por qué no viene Chile? Parece que no les interesa el tema”, apostilló.