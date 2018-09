Tribunal rechaza solicitud y Jhiery Fernández no saldrá de San Pedro

Tras una audiencia que se prolongó por 11 horas, el Tribunal Décimo de Sentencia Penal de La Paz, el mismo que lo sentenció a 20 años de prisión por la supuesta violación del bebé Alexander, no tomó en cuenta el audio de la jueza y rechazó al médico Jhiery Fernández la cesación de la detención preventiva, por lo que permanecerá en la cárcel de San Pedro.

El galeno rompió en llanto, incluso antes de que el tribunal terminara de emitir su veredicto. Durante la audiencia, la defensa presentó una solicitud de cesación de la detención preventiva, a través de libertad pura y simple del médico, para lo cual presentó como prueba el audio de la jueza Patricia Pacajes (que fue presidenta del tribunal que lo condenó), en el que ella admite que cuando dictó la sentencia de 20 años de cárcel sabía que el imputado era inocente.

Además, la defensa expuso la apelación restringida, por considerar que hubo una “muy mala” valoración de las pruebas presentadas. Planteó demostrar así que no hubo violación y, por ende, el siguiente paso tendría que ser anular la sentencia e iniciar un nuevo juicio oral que determine la inocencia de su cliente.

El Ministerio de Justicia no se presentó, lo que el abogado de Fernández consideró que esa es una aceptación tácita de la solicitud de la defensa.

El Ministerio Público y otras instancias como la Gobernación se opusieron a la solicitud realizada por la defensa, con el argumento de que la libertad debe tratarse en el periodo de apelación restringida y no en una audiencia de este tipo. Las partes denunciantes se opusieron a la cesación de detención preventiva, por considerar que se mantienen los riesgos procesales.

Fernández llegó unos 20 minutos antes de las 14:30, hora fijada para su audiencia.

El vehículo que lo trasladaba ingresó al garaje y los periodistas no tuvieron la oportunidad de hablar con él. Antes del salir del penal dijo a la red ATB que fue acribillado judicialmente y que lo condenaron entre cuatro paredes: “La justicia del hombre casi me mata, pero Dios ha estado con nosotros y nos ha salvado, me ha salvado de la muerte”.

Aún esperanzado, antes de que comenzara la audiencia pidió que el tribunal admita su error y prometió a sus padres que pronto estaría con ellos. Un numeroso grupo de personas acompañó a los familiares del doctor, que coreaban su nombre y pedían justicia.

Alrededor de las 15:20 comenzó la audiencia. El tribunal optó por la reserva y se organizó un operativo policial para evitar el ingreso de los reporteros y otras personas, como dirigentes del Colegio Médico, que tiempo después optaron por retirarse

Al terminar la audiencia, la gente que permaneció en el exterior protestó. Se anuncian movilizaciones en todo el país.

EN LA AUDIENCIA

‘BARRAS’

Desde el inicio de la audiencia, a las 15:20, los parientes de Fernández se dieron modos para ingresar hasta el quinto piso del tribunal de sentencia.

“Jhiery, eres inocente, la familia está contigo”, manifestaban los allegados cada vez que el galeno pasaba por la puerta.

EL CASO DEL MÉDICO GENERÓ PROTESTAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL PAÍS Y SE PROMUEVEN INDAGACIONES

En La Paz, Cochabamba y Oruro se dieron concentraciones de personas para “pedir justicia” y que el médico Jhiery Fernández salga de la cárcel cuanto antes.

Esas manifestaciones tuvieron varios elementos en común: la movilización de unas 30 personas en Cochabamba se realizó ayer por la mañana en la plaza 14 de Septiembre.

En Oruro se cumplió una movilización organizada por el Colegio Médico de Oruro y por la Facultad de Medicina y de Derecho de la Universidad Técnica de Oruro.

En su alocución, el presidente del Colegio Médico, Alberto Salinas, lamentó que por decisiones políticas se encarcelara al médico Fernández. Los alrededores de los juzgados y las calles del centro fueron tomados por familiares y equipos deportivos.

Los diputados opositores Amil-kar Barral y Gonzalo Barrientos exigieron la apertura de una comisión legislativa que investigue el hecho, con los actuados de la médico forense Ángela Mora, ya que en función de su informe se ha llevado adelante una sentencia injusta en contra del médico Jhiery Fernández. ”Con estas evidencias y otras más, que se han conocido públicamente, se ve claramente que han habido amenazas, presiones”, manifestó Barrientos.