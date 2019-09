Tras polémico video, gobernador de Oruro dice que no cometió ningún delito

Víctor Hugo Vásquez, gobernador de Oruro por el MAS, que fue encontrado por la Policía en estado de ebriedad en un vehículo oficial en Tarija, negó haber cometido algún delito. Considera que existe injusticia en su caso.

“Yo no he tomado bebidas alcohólicas en la movilidad, no estaba manejando”, declaró Vásquez a medios de comunicación en Oruro.

En días pasado, se viralizó en las redes un video donde se observa a la autoridad a bordo de un vehículo oficial en estado de ebriedad. En ese instante un uniformado le pide bajar de la movilidad para ser trasladado a una estación policial.

En el video se ve al Gobernador alcanzar su celular al uniformado, indicándole que estaba en el teléfono el comandante de la Policía de Oruro.

“Se ha hecho mal uso de algunos conceptos", señaló Vásquez. "A quien transgrede las leyes se arresta, a quien comete delitos se aprehende. En este caso no he cometido ninguno de los dos”, agregó.

La autoridad sostiene que se está haciendo uso político del tema y se está mellando su dignidad porque en ningún momento estaba conduciendo el vehículo y quien estaba a cargo era un chofer.

“Pido a la población que evalúe el video y saque sus conclusiones, no es correcto la injusticia con mi persona”, señaló.

Denuncia contra el Gobernador

La red Erbol señala que el diputado Santamaría anunció que se denunciará al Gobernador orureño por uso indebido de bienes del Estado, beneficios en razón del cargo y posiblemente obstrucción.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda del MAS, dijo que se debe investigar la veracidad del video.

“Debe ser investigado, como personas, como autoridades sabemos que no podemos utilizar un bien público, un vehículo para ingerir bebidas alcohólicas, debemos dar un ejemplo al pueblo boliviano, pero debería investigarse respecto a la veracidad de este video”, sostuvo.

“Quiero recordarles que ahora el gobernador, los alcaldes no tienen ningún fuero ni privilegio, pueden ser sometidos a la justicia ordinaria”, agregó.