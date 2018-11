Trabajadoras sexuales deberán dar declaración jurada en La Paz

La Paz contará con una Ley sobre Trabajadoras Sexuales, que estipula que deben realizar una declaración jurada. El Concejo Municipal asegura que el requisito no vulnera sus derechos fundamentales, pese a que existe rechazo por parte de algunas organizaciones que agrupan a mujeres que se dedican a esta actividad.

"No tienen justificación de los argumentos que se están planteando, me quedo muy sorprendido porque me parece que no quieren que haya la ley y yo me pregunto ¿qué hay detrás de esto? (…) Es una ley que va en beneficio de las trabajadoras sexuales", explicó el concejal por Soberanía y Libertad (Sol.bo), Fabián Siñani.

Cuestionó la protesta de la Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia (OTNB), liderada por Lily Cortez, en contra la propuesta, que fue aprobada en grande y que a su juicio, protege a este sector y que fue consensuado en al menos cinco reuniones.

“Lo que más bien busca este proyecto de ley es reconocer los derechos de las trabajadoras sexuales, respetar esos derechos no sólo de parte de otras personas, sino, inclusive de parte de las propias instituciones del Estado”, recalcó.

El sector que objeta la Ley sostiene que se vulneraría el derecho a la intimidad y a la reserva, aspecto que el concejal calificó como “es absolutamente falso, están previstos en la ley todos los mecanismos para la reserva de la identidad”.

Manifestó que incorporar de la declaración jurada, es para establecer que la persona que se dedica a esa actividad lo realiza de manera libre, voluntaria y autónoma, sin que medie presión o coacción.