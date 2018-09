Una capea en la festividad del pueblo Peñas, parte del municipio de Batallas de la provincia Los Andes, situado a 80 kilómetros de la ciudad de La Paz, terminó con una violenta corneada que propinó un toro a un aficionado a las corridas.

El video del violento ataque se ha viralizado en las redes sociales; sin embargo, no se sabe sobre la condición de la víctima. Desde Peñas no han emitido al momento un comunicado sobre el accidente.

En tanto, el Centro Taurino Boliviano (CTB), ha expresado su rechazo por la realización de estas capeas pueblerinas que se realizan "sin el mínimo grado de seguridad", toda vez que la mayoría de las personas que participan en estas actividades "lo hacen bajo los efectos del alcohol para demostrar su valentía".

"No estamos de acuerdo con las capeas, primero porque esta gente entra mareada, segundo porque no tienen formación, un torero debe tener escuela desde sus cinco años, estos toman alcohol y se creen las grandes figuras. Nosotros no avalamos esta clase de toreo", indicó Carmen Portillo, presidenta de la CTB.

Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad:

La titular de la CTB agregó que en los 87 de la institución nunca han tenido un muerto, tampoco han matado a toros en las corridas, que se realizaban antes de la prohibición de estas actividades en el país.

Sin embargo, pese a la existencia de una ordenanza municipal de 1997, en la jurisdicción de La Paz que prohíbe las corridas de toros, incluso rige una ley nacional de Defensa de los Animales, en Peñas hicieron caso omiso a ambas y el resultado fue lamentable.

"La CTB no está de acuerdo con las capeas pueblerinas porque existen mucha muerte, hay mucho alcohol y peleas, en estas cosas el centro jamás estará inmerso. Ese joven no estaba entrenado, no tiene la capacidad de escapar de la velocidad del toro, estos chicos se meten y pasan estos accidentes", lamentó Portillo.