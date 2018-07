Toribio Ticona: 'Soy cardenal de Bolivia, no solo de los campesinos'

El cardenal Toribio Ticona volvió ayer a Bolivia tras permanecer una semana en el Vaticano. Cientos lo recibieron en el aeropuerto de la ciudad de El Alto, después de una escala en Santa Cruz, donde conversó con el monseñor Sergio Gualberti y rezó a los pies de la tumba de su antecesor, Julio Terrazas, que se encuentra en una de las alas laterales de la Catedral Metropolitana de la plaza principal 24 de Septiembre.

Música, pañuelos blancos y flores acompañaron el paso del prelado en la terminal aérea, en medio de un férreo control policial y militar. Sin embargo, el flamante purpurado se dio modos para estrechar las manos de algunas personas, besar niños y rezar un padrenuestro y un ave María, para luego trasladarse al seminario San Jerónimo de la ciudad de La Paz, donde reveló detalles de su encuentro con Francisco.

“He estado junto al papa y él me ha dicho ‘¿te han hecho problemas en Bolivia, ¿no?’, yo le respondí ‘sí, santo padre’”, afirmó, recordando que el sumo pontífice también le pidió: “¡Ya no vas a comer carne de gato!”, en referencia a una anécdota de hace muchos años, cuando Ticona viajó a Bélgica siendo un joven sacerdote y ante la necesidad tuvo que consumir alimento para mascotas.

El obispo emérito también aprovechó su breve contacto con la población para dar dos mensajes, el primero, anunciar que no solo será el cardenal de los campesinos e indígenas, sino de todo el país; y, segundo, pedir a los medios de comunicación que no tergiversen sus mensajes, en referencia a las polémicas en las que se involucró por el 21-F, la Casa Grande del Pueblo y su amistad con Evo Morales.

“Un hombre que quizá no merecía llegar a ser cardenal, pero los designios de Dios son así (...). Voy a necesitar que todos ustedes oren para que el Señor me brinde fortaleza. A los de la prensa, les quiero mucho, pero ustedes hagan su trabajo con lo que es la verdad, no aumentando ni disminuyendo; soy el cardenal de Bolivia, no solo de los campesinos, con todos trabajaré”, anticipó el purpurado.

Visiblemente cansado, Ticona se tomó un poco de tiempo para hacer algunas bromas. Reveló, por ejemplo, que el viaje de 15 horas le causó mucho desgaste, similar al saludo que tuvo que dar a al menos 120 cardenales durante su ‘creación’, y que lo que más extrañó del país fue la sopa, porque “me he empachado, allá, en Roma, puro fideo comen”. Adelantó además que el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) para tratar la problemática de la migración, se celebrará en la capital cruceña y llegarán más de 3.000 miembros de la Iglesia católica a territorio nacional.



Comentó que el papa le dio la tuición sobre la parroquia de Joaquín y Ana, los abuelos de Jesús, y sostuvo que volverá a viajar al Vaticano para la canonización de la beata Nazaria Ignacia, que se convertirá en la primera santa de Oruro, donde empezó su obra de evangelización con la fundación de la Congregación Misioneras Cruzadas de la Iglesia en 1925. Dicho acto aún no tiene fecha.

Anticipó finalmente que realizará una conferencia de prensa en la que responderá preguntas sobre algunas polémicas en las que está inmerso, tal el caso de la venta de un terreno inscrito a nombre del Obispado de Potosí a una persona particular en Llallagua o la actual relación que existe entre el clero y el Gobierno nacional.

Mensaje a los niños



En medio de la aglomeración en el aeropuerto de El Alto, el cardenal se acercó a un grupo de niños que cantaba para celebrar su retorno y les transmitió un mensaje que le envió el papa Francisco.



“Ustedes en tamaño, salud y sabiduría, sobre todo ante la gracia de Dios, se tienen que portar bien, tienen que obedecer a mamá y a papá, y tienen que ser testigos del amor que Dios les tiene”, resaltó.



El prelado se las ingenió para devolver saludos en aimara y quechua, lenguas que habla con facilidad. “Dios tiene sus caminos que la mente no comprende”, fue el mensaje que dio a las personas congregadas tanto en El Alto como en La Paz.

Relaciones con el Vaticano



El canciller Fernando Huanacuni informó este miércoles que el presidente Evo Morales y el papa Francisco acordaron conformar equipos para trabajar en la adecuación del Concordato de 1851 a la nueva Constitución Política del Estado.



La autoridad indicó que la decisión fue asumida en la visita que hizo Morales al Vaticano con motivo de la creación del cardenal boliviano

Toribio Porco Ticona.



“Nosotros estamos trabajando en lo que va a ser un acuerdo marco entre el Estado del Vaticano y el Estado Plurinacional de Bolivia, porque recordemos que el Concordato de 1851 es algo ya fuera de contexto en el nuevo marco constitucional, se tiene que hacer una readecuación a la nueva Constitución Política del Estado, eso ya se ha consensuado", apuntó.



Con el Concordato de 1851 la Iglesia obtuvo el reconocimiento como única religión de la nación española, así como el carácter católico de la enseñanza en todos los niveles.



Huanacuni indicó que el primer paso es trabajar en los mecanismos de una nueva relación bilateral entre el Vaticano y Bolivia.

“Ya estamos conformando los equipos y vamos a ir trabajando conforme el cronograma lo establezca para ambos”, apuntó.

El Cardenal emérito celebrará la eucaristía en el atrio de la Catedral la próxima semana



El cardenal Ticona arribó ayer a Santa Cruz y descansó por la mañana para luego visitar la tumba del cardenal extinto Julio Terrazas, cuya lápida está en el interior de la catedral. Vestido con la nueva sotana acorde con su cargo y acompañado por los obispos de Santa Cruz, saludó la tumba de su “padrino”, oró y antes de despedirse le cantó en quechua.



No se dirigió a la prensa, pero sí lo hizo monseñor Sergio Gualberti, que confirmó la asistencia del recientemente investido cardenal al Congreso Americano Misionero a efectuarse en la capital cruceña del 10 al 15 de julio. Gualberti confirmó la presencia del cardenal Ticona a este encuentro y dijo que el pueblo cruceño tendrá la oportunidad de tenerlo celebrando la eucaristía en el atrio de la catedral.



El monseñor remarcó una vez más: “Nunca hubo división, una característica de la Conferencia Episcopal Boliviana es que siempre hemos caminado como verdaderos hermanos”. Y agregó que quisiera que el acercamiento del presidente con el cardenal también lo haya con todos los obispos de la Iglesia.

Permanecerá en la paz

El cardenal Toribio Ticona prolongará su estadía en la sede de Gobierno por algunos días, luego se analizará dónde será su residencia permanente.



Cronograma de viajes

El prelado anticipó que visitará algunas parroquias de los nueve departamentos; a Santa Cruz retornará el 11 de julio para el Congreso Eucarístico.



Emotiva visita al sepulcro

El purpurado rezó a los pies de la tumba de Julio Terrazas, a quien consideró su “padrino”, porque lo ordenó como obispo cuando era cardenal.



Próximo viaje a Roma

Ticona retornará al Vaticano para la canonización de la beata Nazaria Ignacia, la primera santa de Oruro.



Sobre su enfermedad

El cardenal anticipó que requerirá de algunos cuidados por su avanzada edad y el párkinson que padece.



Pide que oren por él

A todos los fieles con los que se encontró, Ticona les solicitó que lo acompañen con sus oraciones para desempeñar de buena forma su labor.