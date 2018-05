Toribio Ticona Porco:“Pido unidad, entendimiento y perdón a los bolivianos”

Desde que se oficializó su nombramiento, el fin de semana, cumple una agenda maratónica; sin embargo, no escatima en amabilidad y tampoco borra su sonrisa, pese a que son visibles las señales de agotamiento de su cuerpo.

Permanece incrédulo ante su nombramiento y reitera su agradecimiento por el honor que le concede el papa Francisco. En todo momento, durante la entrevista, no deja de estrechar con firmeza la mano del periodista, encomendando, sobre todas las cosas, que se difunda el evangelio de la alegría.

Debe ser la jornada que más actividades tuvo en su vida.

Sí, desde ayer (domingo).

¿Cómo se siente?

Cansado, pero tengo que agradecer a Dios por el nombramiento a este humilde hombre que ha (elegido) el Santo Padre; en el día de pentecostés me ha nombrado cardenal de Bolivia.



Falta poco para sus cumpleaños, ¿verdad?

Sí, el 23 (de mayo) cumplo 81 años y el mejor regalo es haber sido nombrado cardenal, qué más puedo esperar.



¿Cuándo se sintió más cerca de Dios?

Ayer, al saber que me nombraron cardenal, no podía creer, pero ahora soy cardenal.



¿Qué piensa de lo que vendrá con esta responsabilidad?

Hasta que Dios me dé la vida, seguir sirviendo, seguir siguiendo el camino del Señor para que no se borren sus huellas.



¿Cuándo fue la última vez que habló con el papa?

Me dijo: ‘No has muerto todavía’. Y después, no sé cómo supo, en mi vida he comido gato. ‘Habías comido gato’, me ha dicho. Yo sí, he comido gato, eso fue hace varios años.



¿Qué piensa del presidente Evo Morales?

Es un amigo mío. Nos respetamos mutuamente y espero que nuestras relaciones, Estado e Iglesia católica, sean mejores, o por lo menos con respeto, que haya un (mejor) entendimiento.



Usted fue obispo minero emérito de Coro Coro, ¿le gustaría volver a esa población?

Claro. Tengo que ir por toda Bolivia porque soy cardenal. Me siento muy contento y alegre, muy agradecido a Dios.



¿Qué mensaje le daría a la población boliviana?

Pedirles la unidad de los bolivianos, el entendimiento y el perdón si es que nos hemos ofendido y todos trabajemos y sirvamos como el maestro Jesús de Nazaret nos ha dicho: ‘yo no he venido a ser servido sino a servir’ y también anunciar el evangelio de la alegría que el papa Francisco insiste.



¿Qué opina de la política?

Bueno, en todas las cosas hay política, no politiquería ni partidismo sino una política sana.